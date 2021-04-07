Болезни пищевого происхождения можно сократить
Исследование, опубликованное в Journal of Applied Microbiology, было проведено следом за другим, в котором документально подтверждена более высокая распространенность патогенов пищевого происхождения на полях, удобренных сырым навозом, по сравнению с обычными удобрениями.
«Наши результаты показывают, что отказ от компостов животного происхождения следует пересмотреть, как из-за известных преимуществ компостов для здоровья почвы, так и из-за возможности внесения поправок, увеличивающих безопасность пищевых продуктов», - рассказывает ведущий автор доктор Нареш Девараджан из Калифорнийского университета в Дэвисе.
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