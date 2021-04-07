Утренняя йога: упражнения, чтобы снять тревожность
Если тревога наваливается с самого утра, если вы открываете глаза и чувствуете страх, близкий к панике, обратите внимание, дышите вы или нет. Правильное дыхание помогает в работе вегетативной нервной системы. Она делится на парасимпатический и симпатический отделы.
Когда мы возбуждены, у нас работает первый, когда мы слишком расслаблены, работает второй. Вдыхая и выдыхая определенным образом, мы можем стимулировать или парасимпатику, или симпатику. Наша задача — уравновесить эти два состояния. Дыхание Нади-шодхана пранаяма (попеременное дыхание через правую и левую ноздри) поможет гармонизировать работу вегетативной нервной системы.
Практикуя такое дыхание, вы сможете оставаться спокойными, но не сонными. Правильное дыхание будет способствовать снижению тревоги, восстановлению сердечного ритма, спокойствию ума.
При этом дышат и живот, и грудная клетка, что позволяет словно массировать внутренние органы диафрагмой, мобилизовать суставы позвоночника, наладить питание тканей кислородом. Упражнения для позвоночника, совмещенные с дыхательными, улучшить гибкость и избавят от скованности и боли.
Также необходимо помнить, что силовые упражнения отлично справляются с тревожными состояниями и уменьшают количество кортизола (гормона стресса).
В «Утреннем комплексе для здоровья позвоночника и психологической гармонии» Марии Цукановой помимо дыхательных упражнений представлены силовые упражнения и упражнения на растяжку. Они отлично работают и с вегетативной нервной системой, и с гормональной нервной системой. А разгибания в интервальном режиме взбодрят и подарят хорошее настроение.
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