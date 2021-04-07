Утренняя йога: упражнения, чтобы снять тревожность

Мы начинаем волноваться, едва проснулись. С самого утра все идет не так — и неудивительно, ведь вокруг столько поводов для беспокойства. Но вы можете успокоить себя, включить голову и «разбудить» тело. И в этом вам поможет йога.Если тревога наваливается с самого утра, если вы открываете глаза и чувствуете страх, близкий к панике, обратите внимание, дышите вы или нет. Правильное дыхание помогает в работе вегетативной нервной системы. Она делится на парасимпатический и симпатический отделы.Когда мы возбуждены, у нас работает первый, когда мы слишком расслаблены, работает второй. Вдыхая и выдыхая определенным образом, мы можем стимулировать или парасимпатику, или симпатику. Наша задача — уравновесить эти два состояния. Дыхание Нади-шодхана пранаяма (попеременное дыхание через правую и левую ноздри) поможет гармонизировать работу вегетативной нервной системы.Практикуя такое дыхание, вы сможете оставаться спокойными, но не сонными. Правильное дыхание будет способствовать снижению тревоги, восстановлению сердечного ритма, спокойствию ума.При этом дышат и живот, и грудная клетка, что позволяет словно массировать внутренние органы диафрагмой, мобилизовать суставы позвоночника, наладить питание тканей кислородом. Упражнения для позвоночника, совмещенные с дыхательными, улучшить гибкость и избавят от скованности и боли.Также необходимо помнить, что силовые упражнения отлично справляются с тревожными состояниями и уменьшают количество кортизола (гормона стресса).В «Утреннем комплексе для здоровья позвоночника и психологической гармонии» Марии Цукановой помимо дыхательных упражнений представлены силовые упражнения и упражнения на растяжку. Они отлично работают и с вегетативной нервной системой, и с гормональной нервной системой. А разгибания в интервальном режиме взбодрят и подарят хорошее настроение.