Психические расстройства связаны с высоким риском смерти после инфаркта

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Проблемы с психикой увеличивают риск болезней сердца и сосудов. С другой стороны, болезни сердечно-сосудистой заболевания – распространенная причина преждевременной смерти людей, которые страдают от психических расстройств.В течение последних лет ученые собрали данные, которые указывают, что у людей, которые страдают от психических расстройств, прогноз при инфаркте хуже, чем у людей без проблем с психикой. Они реже получают лечение по современным стандартам, чаще умирают. Авторы нового исследования решили больше узнать об исходах инфаркта миокарда при большом депрессивном расстройстве, биполярном расстройстве и шизофрении.Ученые проанализировали базу данных с информацией о больных инфарктом миокарда в Шотландии с 1991 по 2014 года. В нее вошли более 235 тысяч пациентов. Шизофрения была у 0,4%, биполярное расстройство – у 0,3%, большое депрессивное расстройство – у 2,7%. Диагноз любого из трех этих расстройств был связан с повышенным риском смерти или развития второго инфаркта или инсульта.Самая высокая смертность в течение 30 дней была у пациентов с шизофренией: на 95% выше, чем у людей без серьезных психических расстройств. Далее следовали биполярное расстройство и большое депрессивное расстройств c риском смерти на 53% и на 23% выше соответственно. Реваскуляризацию (операцию по восстановлению кровотока в сердечной мышце) этим пациентам проводили на 22-31% реже, чем людям без психиатрических диагнозов.За 24 года, которые охватывало исследование, не отмечалось улучшения в выживаемости людей с серьезными психическими расстройствами после инфаркте миокарда.Ученые не назвали точных причин, по которым у людей с психическими болезнями столь высок риск смерти после инфаркта. Они предполагают, что в этом играют роль такие факторы, как плохое общее здоровье людей с психическими расстройствами, их социальная изоляция и, возможно, история длительного лечения.«Плохое физическое здоровье часто считают неизбежным следствием жизни с шизофренией или биполярным расстройством. Но мы считаем, что у каждого есть право на самую лучную медицинскую помощь», - сказала Френсис Симпсон (Frances Simpson), глава благотворительного общества Support in Mind, комментируя это исследование.