Ученые нашли неожиданный способ справиться со смертельным грибком

Группа исследователей из Кейсовского университета Западного резервного района предложила новую рецептуру уже существующих лекарств, которые могут значительно уменьшить присутствие грибка Candida auris (C. auris) на коже, контролируя его распространение и потенциально препятствуя образованию инфекций, имеющих высокую смертность.Используя запатентованную формулу лекарств тербинафина или клотримазола, исследователи предотвратили рост и распространение грибка на коже. Своими результатами они поделились в Antimicrobial Agents and Chemotherapy.В этом исследовании ученые протестировали запатентованную формулу лекарств: трансдермальную смесь 1% тербинафина или 1% клотримазола, созданную с помощью нового метода, известного как «Advanced Penetration Technology». Тестирование проводилось на коже мышей. Ученые планируют в дальнейшем получить разрешение на проведение клинических испытаний на людях.