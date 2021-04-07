Ученые нашли неожиданный способ справиться со смертельным грибком
Используя запатентованную формулу лекарств тербинафина или клотримазола, исследователи предотвратили рост и распространение грибка на коже. Своими результатами они поделились в Antimicrobial Agents and Chemotherapy.
В этом исследовании ученые протестировали запатентованную формулу лекарств: трансдермальную смесь 1% тербинафина или 1% клотримазола, созданную с помощью нового метода, известного как «Advanced Penetration Technology». Тестирование проводилось на коже мышей. Ученые планируют в дальнейшем получить разрешение на проведение клинических испытаний на людях.
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