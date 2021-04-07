Названа веская причина чаще есть йогурт

Йогурт — отличный спутник в похудении.Врачи утверждают, что при регулярном употреблении йогурта можно снизить риск развития рака пищевода, мочевого пузыря и толстого кишечника на 19%.Выводы были сделаны в ходе масштабного исследования, во время которого были проанализированы данные более 1,4 миллиона добровольцев из различных стран.Медики также считают, что йогурт нормализует артериальное давление у женщин, облегчает течение волчанки, помогает поддерживать нормальный вес. Также этот продукт способен защитить от отравления тяжелыми металлами и восполнить нехватку витаминов.Однако, есть определенные правила употребления йогурта. Пить его нужно через два часа после приема пищи, а затем следует обязательно прополоскать рот. Следует помнить и о том, что полезным является только натуральный продукт, поэтому необходимо обращать внимание на состав.