Квашеная капуста и болгарский перец оказались лучшими источниками витамина C
Об этом рассказала диетолог.
В человеческом организме витамин C не накапливается и не производится, поэтому его важно получать из внешних источников. Например, это могут различные биологически активные добавки, однако в основном этот полезный элемент поступает из продуктов питания.
Самым лучшим источником витамина C Соломатина считает болгарский перец.
По словам специалиста, половина этого овоща обеспечивает суточную потребность в необходимом веществе.
Большое количество витамина C содержится в квашеной капусте, а также в шиповнике и облепихе.
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