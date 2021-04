Квашеная капуста и болгарский перец оказались лучшими источниками витамина C

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Витамин C крайне необходим иммунной системе, а восполнить его запасы в организме помогут квашеная капуста и болгарский перец.Об этом рассказала диетолог.В человеческом организме витамин C не накапливается и не производится, поэтому его важно получать из внешних источников. Например, это могут различные биологически активные добавки, однако в основном этот полезный элемент поступает из продуктов питания.Самым лучшим источником витамина C Соломатина считает болгарский перец.По словам специалиста, половина этого овоща обеспечивает суточную потребность в необходимом веществе.Большое количество витамина C содержится в квашеной капусте, а также в шиповнике и облепихе.