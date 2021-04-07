Люди с большим депрессивным расстройством могут умирать раньше

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Согласно исследованию, проведенному мультидисциплинарной группой ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско, клетки людей с большим депрессивным расстройством (БДР) имели более высокие, чем ожидалось, уровни метилирования в определенных участках ДНК по сравнению с клетками здоровых людей без БДР.Метилирование – это процесс, при котором ДНК химически модифицируется на определенных участках, что приводит к изменению экспрессии генов. Метилирование определенных наборов генов обычно меняется предсказуемым образом с возрастом, но скорость этих изменений варьируется от человека к человеку.В исследовании, опубликованном в журнале Translational Psychiatry, образцы крови людей с БДР были проанализированы на предмет паттернов метилирования. Лица с БДР показали значительно более высокий балл, что предполагает повышенный риск смерти, по сравнению со здоровыми людьми того же возраста.