Люди с большим депрессивным расстройством могут умирать раньше
Метилирование – это процесс, при котором ДНК химически модифицируется на определенных участках, что приводит к изменению экспрессии генов. Метилирование определенных наборов генов обычно меняется предсказуемым образом с возрастом, но скорость этих изменений варьируется от человека к человеку.
В исследовании, опубликованном в журнале Translational Psychiatry, образцы крови людей с БДР были проанализированы на предмет паттернов метилирования. Лица с БДР показали значительно более высокий балл, что предполагает повышенный риск смерти, по сравнению со здоровыми людьми того же возраста.
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