COVID-19 не приводит к аномально активному образованию тромбов

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Исследовательский институт Vitalant установил, что образование тромбов происходит чаще только у пациентов с тяжелыми формами COVID-19. Такой вывод был сделан по итогу обследования примерно 220000 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Притом, многие пациенты получали в ходе лечения антикоагулянты, которые не дают образовываться тромбам.Ученые сравнивали частоту образования тромбов у пациентов из трех групп - переболевших COVID-19, но не принимавших антикоагулянты, переболевших и получавших коагулянты и не болевших инфекцией (контрольная группа). Выяснилось, что у всех трех групп тромбы образовывались примерно с одинаковой частотой (около 0,5-1%). Правда, исключение составили пациенты с тяжелыми формами COVID-19, находившиеся на госпитализации. Хотя после выписки из больницы риск полностью снижался.Таким образом, по мнению ученых, тромбы в сосудах у переболевших COVID-19 и тех, кто не болел, образуются с одинаковой частотой. Значит, COVID-19, вопреки ранее сделанным заявлениям медиков из разных стран, скорее всего, не повышает риск венозного тромбоза, а назначение антикоагулянтов инфицированным излишне.