С COVID-19 можно бороться противогрибковыми и антидепрессантами

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Новое исследование, опубликованное в British Journal of Pharmacology, продемонстрировало, что два доступных в настоящее время лекарства: противогрибковый препарат и антидепрессант, могут эффективно подавлять новый коронавирус, вызывающий COVID-19 в клетках в лабораторных условиях.Ученые обнаружили, что противогрибковый итраконазол и антидепрессант флуоксетин блокируют размножение вируса SARS-CoV-2 в лабораторных тестах на культуре клеток. Использование обоих препаратов в комплексе с ремдесивером приводило к синергетическому эффекту. Выработка SARS-CoV-2 снижалась более чем на 90%.«Профилактическая вакцинация и терапевтические препараты против COVID-19 необходимы для эффективной борьбы с пандемией, вызванной новым зоонозным вирусом», - заявила старший автор исследования доктор Урсула Решер из Университета Мюнстера в Германии.