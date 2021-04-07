Возрастная дегенерация мозга: как отличить болезнь Альцгеймера от деменции

Наиболее распространенные виды состояний, вызванных возрастной дегенерацией мозга, включают болезнь Альцгеймера и приобретенное слабоумие – деменцию.По мере того, как увеличивается возраст, наши органы снижают свою производительность. Это касается и мозга: вместе со старением его клетки начинают дегенерировать. Одновременно повышается риск того, что у человека разовьется болезнь Альцгеймера или деменция.Вот что медики советуют знать о разнице между двумя состояниями.Как отличить болезнь Альцгеймера от деменции? Болезнь Альцгеймера означает атрофию клеток мозга, вызывающую нарушение памяти и когнитивных функций. Определенного объяснения причин, ведущих к развитию этого прогрессирующего состояния, – нет. Одна из самых известных научных гипотез связывает возникновение болезни Альцгеймера с накоплением в головном мозге белков: бета-амилоида и тау-белка.Деменция – это общий термин для процессов возрастного снижения когнитивной функции. Болезнь Альцгеймера является одним из типов деменции. К другим относятся деменция с тельцами Леви, сосудистая деменция и лобно-височные заболевания. Пациенты, страдающие деменцией, испытывают трудности в общении, проблемы с чувствами и эмоциями.Фактор возраста. Ученые называют возраст ключевым фактором развития различных типов деменции, включая болезнь Альцгеймера. Патологическое состояние обычно поражает область мозга, связанную с обучением: в первую очередь возникают трудности с запоминанием новой информации.Однако, хотя большинству пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера, 65 лет и старше, также существует форма этого заболевания с более ранним началом, поражающая людей гораздо более молодого возраста.Отличие причин. Если Альцгеймер, как уже говорилось, вызывается «застреванием» в мозге бета-амилоидов и тау-белка, причиной деменции может стать ухудшение кровотока, идущего в мозг (например, из-за атеросклероза), повышенное давление в головном мозге или перенесенный инсульт. Факторами риска также являются диабет, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина. Помимо того, подверженность деменции усиливают дефицит витаминов и дисбаланс гормонов щитовидной железы.Признаки деменции и болезни Альцгеймера. Деменция: к наиболее распространенным признакам относятся:неспособность общаться с другими людьми,сложности с вспоминанием мест, имен, полученной информации,неспособность заниматься повседневными делами,повторение действий и слов,забывчивость.Болезнь Альцгеймера: ее распространенными симптомами являются:снижение коммуникации (человек перестает общаться даже с близкими),непонимание визуальных форм общения,спутанность сознания,перемены настроения и поведения,пренебрежение гигиеной,потеря памяти.Деменция и ее формы, включая болезнь Альцгеймера, являются прогрессирующими заболеваниями: свойственные им симптомы со временем усугубляются, становясь все более тяжелыми. В качестве профилактики деменции важно поддерживать физическую активность тела и разума с помощью упражнений, йоги, медитации, а также быть социально активным человеком – поддерживать связь с семьей и друзьями.