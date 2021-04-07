Перед началом диеты лучше немного поголодать

Исследование показало, что голодание перед началом здоровой диеты активно запускает процесс избавления от лишнего веса. Это неожиданный метод повысить эффективность любого рациона.Новое исследование показало, что перед началом любой здоровой диеты можно добиться более активного процесса сжигания лишнего жира, если немного поголодать. Исследователи наблюдали за 71 добровольцем, имевшим нарушения обмена веществ и гипертонию. Все они перешли на трехмесячную диету DASH, которая позволяет уменьшить артериальное давление за счет употребления цельнозерновых продуктов и нежирного мяса.Половина добровольцев перед началом диеты прошла через пятидневное ограничение в питании - они не употребляли твердой пищи. Было обнаружено, что у не голодавших результаты диеты были более скромными в плане снижения массы тела и артериального давления. Более того, положительные последствия этой пятидневной голодовки наблюдались даже после окончания трёхмесячной диеты.Особо отметим, что слово голодание здесь не означает полного воздержания от употребления пищи, а лишь исключение определенных продуктов питания. В этот раз Добровольцы 5 дней не употребляли твердой пищи. Это повлияло на изменение микробиома кишечника, то есть увеличение количества полезных бактерий. Процесс голодания действовал на микробиом подобно катализатору, пишет timesofindia.indiatimes.com. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)