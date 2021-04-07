ТОП-6 целебных свойств щавеля

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Идеальный весенний продукт для тех, кто следит за своим здоровьем.Долгожданный для многих щавель появляется в магазинах и на рынках. Важно знать, как получить от этого растения максимальную пользу. А для этого нужно учитывать особенности щавеля, то есть то, с чем его лучше есть и то, кому это растение не рекомендуется.Нутрициолог, консультант по вопросам диетологии и управления здоровьем Вера Паламарь все объяснила.«Щавель – удивительное многолетнее растение, которое используется во всем мире и культивируется для самых разных целей. Из-за пикантного кислого вкуса щавеля его в основном выращивают для употребления в пищу, при этом он имеет большое количество полезных свойств для поддержания здоровья организма. До появления в Европе цитрусовых, щавель использовались для придания кислого вкуса различным блюдам», –говорит Вера Паламарь.Что полезного есть в щавеле?100 г сырого щавеля содержит 20 калорий, 3,2 г углеводов и 2,0 г белка. Он также содержит около 3,0 г клетчатки.Что касается витаминов и минералов, то он богат:витамином С, содержит витамин Ажелезомагнийкалийкальцийполифенольные кислотыфлавоноиды и антоцианыОсновные шесть преимуществ щавеля, которые делают его прекрасным дополнением к вашему рациону:1. Богат клетчаткой.Высокое содержание пищевых волокон, которые можно найти в большинстве сортов щавеля, будет способствовать здоровому пищеварению. Растворимые пищевые волокна также могут помочь снизить общий холестерин в организме, тем самым защищая здоровье сердца и снижая вероятность атеросклероза, сердечных приступов и инсультов.2. Помогает в процессах регуляции артериального давления.В щавеле очень много калия (100 г содержит 15% от рекомендуемой дневной нормы), который является важным минералом для здоровья человека. Калий обладает сосудорасширяющими свойствами, тем самым снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, расслабляя кровеносные сосуды и артерии.3. Помогает сохранить здоровье зрения.Витамин А, еще один важный витамин, содержащийся в щавеле, тесно связан с улучшением зрения и уменьшением дегенерации желтого пятна и катаракты. Бета-каротин, который является предшественником витамина А, действует как антиоксидант, и, в сочетании с другими важными антиоксидантными соединениями в организме, он может значительно улучшить здоровье глаз, особенно ночного зрения, и предотвратить деградацию, связанную с возрастом.4. Хороший источник железа.Значительный уровень железа в щавеле способствует поддержанию уровня гемоглобина на необходимом уровне ,что является хорошей профилактикой железодефицитной анемии.Железо в гемоглобине необходимо для того, чтобы переносить кислород от легких к остальному телу. Повышенная циркуляция кислорода по всему телу в жизненно важных органах ускоряет рост волос, увеличивает уровень энергии и ускоряет процесс заживления (в сочетании с содержанием белка в щавеле).5. Улучшает иммунитет.Содержание витамина С в щавеле впечатляет. 100 г щавеля содержит 55 % рекомендуемой суточной нормы потребления, что может оптимизировать работу иммунную систему. Витамин С, способствует поддержанию защитной функции кожи в качестве барьера против микроорганизмов и факторов, провоцирующих окислительный стресс, оптимизируя активность кожи по улавливанию свободных радикалов.6. Способствует здоровью сердца.Щавель относится к семейству оксалисовых, которое тесно связано с укреплением здоровья сердца в целом. Опять же, это, вероятно, связано с антиоксидантной и противовоспалительной активностью соединений, содержащихся в щавеле. Они способны снизить окислительный стресс, тем самым защищая сердечно-сосудистую систему и помогая улучшить течение хронических заболеваний.Кому щавель не рекомендуется?Щавелевая кислота способствует росту камней в почках. Поэтому, если есть склонность к образованию камней, то следует избегать употребления продуктов, богатых щавелевой кислотой, таких, как щавель.Так же щавель не рекомендуется людям, у которых есть подагра или повышен уровень мочевой кислоты в крови.Щавель препятствует усвоению кальция, поэтому если есть проблемы с процессами усваивания кальция, следует ограничить употребления щавеля.В случае повышенной кислотности желудка, следует как можно реже употреблять в пищу щавель – регулярное его употребление может способствовать образованию язвы.Как часто можно есть щавель?Блюда из щавеля лучше употреблять дважды в неделю, но не чаще.Снизить концентрацию щавелевой кислоты в блюде поможет добавление кисломолочных продуктов: сметаны, йогурта, кефира. Молодые листья содержат меньше щавелевой кислоты, чем грубые и старые. Поэтому нужно внимательно выбирать листья и отдавать предпочтения молодым растениям.Кроме того, при приготовлении не рекомендуется использовать чугунную или алюминиевую посуду, так как металл будет взаимодействовать с щавелевой кислотой, и трава приобретет очень неприятный металлический привкус.