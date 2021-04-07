Ученые рассказали, какие препараты повышают риск суицида

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Недавние фармакоэпидемиологические исследования показали, что определенные классы психотропных препаратов могут как снижать, так и повышать риск суицидального поведения.Однако на данный момент не хватает работ, изучающих связь между определенными классами психотропных препаратов и риском попытки суицида (ПС) или смерти в результате самоубийства для пациентов, которые ранее пытались покончить жизнь самоубийством.В рамках нового исследования, представленного в Journal of Psychiatric Research, изучались 972 человека. Наблюдение длились полгода и 14 месяцев. Ученые установили, что в течение шести месяцев снотворные препараты и бензодиазепины не показали никакого увеличения риска повторной попытки самоубийства. Однако более длительный прием приводил к повышению риска. Ученые полагают, что врачи должны учитывать данную информацию при назначении лечения.