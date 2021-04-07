Пять напитков, которые стимулируют работу мозга

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Постоянная усталость и стресс могут привести к тому, что мозг начинает плохо справляться со своими функциями. Но для того, чтобы улучшить его активность необязательно принимать ноотропы или "умные" препараты. Эксперты советуют включить в свой рацион несколько напитков, которые стимулируют мозговую деятельность.Кофе Все мы знаем, что кофе содержит кофеин, который усиливает и регулирует процессы возбуждения в коре головного мозга. Также с его помощью улучшается концентрация внимания, память и реакция. Но не стоит забывать, что в день рекомендуется пить не более 3 чашек кофе, иначе могут возникнуть проблемы с организмом. Зеленый чай Несмотря на то, что в зеленом чае содержится меньше кофеина, чем в кофе, он также может похвастаться своим бодрящим эффектом. Исследователи говорят, что зеленый чай может улучшить внимание и оказать благотворное влияние на ваш мозг. Комбуча Главное преимущество этого ферментированного напитка заключается в том, что из него в кишечник попадают полезные бактерии, называемые пробиотиками. Теоретически улучшение здоровья кишечника может улучшить работу мозга через ось кишечник-мозг — двустороннюю линию связи. Сок черники Черника богата растительными полифенолами, которые могут улучшить работу мозга. За это во многом ответственны антоцианы — антиоксиданты, которые содержит и черничный сок. Свекольный сок Свёкла богата нитратами, которые организм использует для насыщения клеток кислородом и улучшения кровотока. Этот процесс может играть роль в работе вашего мозга и его отделах, ответственных за речь, обучение и принятие сложных решений.