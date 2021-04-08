Стоматолог рассказал, о каких болезнях говорит боль в зубах
Дискомфорт в зубах может свидетельствовать о гайморите, поскольку они расположен близко к гайморовым пазухам. Неприятные ощущения могут быть вызваны опухолями из-за онкологических заболеваний.
Помимо этого, изменения погодных условий: температуры, давления и влажности, не должны напрямую влиять на заболевания и ощущения в зубах. Некоторые симптомы могут вызвать лишь холодные температуры.
«Например, при остром и хроническом пульпите вдыхание холодного воздуха провоцирует иногда болевые ощущения. Но это не влияет на само заболевание, а просто увеличивает силу симптома», — объяснил врач.
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