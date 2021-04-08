10 минут в день и готово: как похудеть и обрести фигуру своей мечты весной

Уже прошло больше месяца с начала весны, а значит, всего через несколько недель наступит лето. Обрести фигуру мечты, наверняка, вы еще не успели? Не беда! Этого времени вполне хватит, чтобы стать фитоняшкой или хотя бы на пару размеров меньше.Планка и отжиманияЭто мастхэв процесса похудения. Причём совершенно не обязательно ради них ходить в тренажерный зал. Ведь для того, чтобы их выполнять, не требуется оборудование, опыт тренера. Эти упражнения называют идеальными. В отжиманиях работают все мышцы, даже трудно доступные в районе пресса, спины, ног, а также укрепляются связки и сухожилия. И важно, что благодаря отжиманиям тренируется равновесие.Планка гораздо эффективнее всех из упражнений на пресс. Укрепление абсолютно неведомых для скручивание мышц - вот действие данного комплекса. Здесь задействуются руки, ноги, грудь, бедра, нижняя часть спины, пресс. Это в комплексе помогает улучшить осанку, сделать крепче мышцы живота, придать телу рельефность.Как же заниматься, чтобы похудеть? Мы понимаем, что задания не из лёгких. Поэтому новички могут начинать с не продолжительного времени и количества подходов. Например, 2-3 отжимания в день и 10 секунд в планке. А каждые два дня добавлять число раз и времени - 1 раз отжимания и 5 секунд планки. Нагрузка должна увеличиваться постепенно. Не нужно перетруждаться, думая, что это принесёт больший и быстрый результат. Так себе можно только навредить.Лучше всего заниматься утром, до того, как сходите в душ. Идеально, если у вас будет график, чтобы выстроить свой распорядок и ввести это в систему.РастяжкаЭто невероятное действие вы ощутите в кратчайшие сроки. Растяжка помогает сделать мышцы крепче, подвижнее, привести тело в тонус. Причём не обязательно делать сложные комплексы, лучше начать с простых движений, которые знакомы всем со школьной скамьи - вращения головы, руками, наклоны, повороты, лодочка, кошка. Это не займёт больше 10 минут. И не нужно пытаться сразу сесть на шпагат, это может быть опасно для связок. Делайте это постепенно. Не торопитесь и не делайте резких движений.ЙогаКажется, что предыдущие варианты слишком легко? Обратитесь к йоге. 10-минутный комплекс с утра поможет похудеть и обрести фигуру мечты. Йога - это сочетание силовой тренировки и растяжки, поэтому будет весьма эффективно для тех, кому нравится посложнее. Идеальны следующие позы:Собаки мордой вниз;Поза трёхногой собаки;Поза воина 1;Поза смиренного воина;Перевернутая поза воина;Поза треугольника;Поза пирамиды;Скручивание в позе треугольника.