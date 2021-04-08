10 минут в день и готово: как похудеть и обрести фигуру своей мечты весной

Уже прошло больше месяца с начала весны, а значит, всего через несколько недель наступит лето. Обрести фигуру мечты, наверняка, вы еще не успели? Не беда! Этого времени вполне хватит, чтобы стать фитоняшкой или хотя бы на пару размеров меньше.



Планка и отжимания



Это мастхэв процесса похудения. Причём совершенно не обязательно ради них ходить в тренажерный зал. Ведь для того, чтобы их выполнять, не требуется оборудование, опыт тренера. Эти упражнения называют идеальными. В отжиманиях работают все мышцы, даже трудно доступные в районе пресса, спины, ног, а также укрепляются связки и сухожилия. И важно, что благодаря отжиманиям тренируется равновесие.

Планка гораздо эффективнее всех из упражнений на пресс. Укрепление абсолютно неведомых для скручивание мышц - вот действие данного комплекса. Здесь задействуются руки, ноги, грудь, бедра, нижняя часть спины, пресс. Это в комплексе помогает улучшить осанку, сделать крепче мышцы живота, придать телу рельефность.

Как же заниматься, чтобы похудеть? Мы понимаем, что задания не из лёгких. Поэтому новички могут начинать с не продолжительного времени и количества подходов. Например, 2-3 отжимания в день и 10 секунд в планке. А каждые два дня добавлять число раз и времени - 1 раз отжимания и 5 секунд планки. Нагрузка должна увеличиваться постепенно. Не нужно перетруждаться, думая, что это принесёт больший и быстрый результат. Так себе можно только навредить.

Лучше всего заниматься утром, до того, как сходите в душ. Идеально, если у вас будет график, чтобы выстроить свой распорядок и ввести это в систему.

Растяжка

Это невероятное действие вы ощутите в кратчайшие сроки. Растяжка помогает сделать мышцы крепче, подвижнее, привести тело в тонус. Причём не обязательно делать сложные комплексы, лучше начать с простых движений, которые знакомы всем со школьной скамьи - вращения головы, руками, наклоны, повороты, лодочка, кошка. Это не займёт больше 10 минут. И не нужно пытаться сразу сесть на шпагат, это может быть опасно для связок. Делайте это постепенно. Не торопитесь и не делайте резких движений.

Йога

Кажется, что предыдущие варианты слишком легко? Обратитесь к йоге. 10-минутный комплекс с утра поможет похудеть и обрести фигуру мечты. Йога - это сочетание силовой тренировки и растяжки, поэтому будет весьма эффективно для тех, кому нравится посложнее. Идеальны следующие позы:


Собаки мордой вниз;

Поза трёхногой собаки;

Поза воина 1;

Поза смиренного воина;

Перевернутая поза воина;

Поза треугольника;

Поза пирамиды;

Скручивание в позе треугольника.
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