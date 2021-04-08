«Волшебная кнопка»: точка, которая включает голову

Слишком много мыслей! Настолько много, что через этот туман не рассмотреть ни планов, ни приоритетов, ни тем более потенциального будущего. Знакомая история? В китайской медицине принято считать, что на теле есть активная точка, которая связана с ясностью мышления. Где она и как ее включить?Как мы знаем, китайская медицина построена на идее, что наше тело работает на некоей животворной энергии — ци. Она циркулирует по телу с кровью, и если все органы и системы снабжаются энергией равномерно, то человек здоров и счастлив. Если же энергия распределяется неправильно — где-то перебор, где-то недобор, — то могут возникать различные осложнения.Например, если энергия ци поднимается вверх и заполняет голову, то, как считают китайские медики, человек страдает от постоянных внутренних монологов или диалогов. Тревожные навязчивые мысли поглощают внимание, голова постоянно «варит» что-то, чего не может «переварить». Обратная ситуация: энергия с трудом добирается до головы, и тогда человек мыслит вяло, не может сосредоточиться, уловить мысль, начинает размышлять о чем-то и теряет нить.И за приток энергии, и за ее отток от головы в китайской традиционной медицине отвечает точка Ю Джен. Она расположена на сочленении первого шейного позвонка с черепом. Найти это сочленение очень просто: кивните головой несколько раз.Если провести аналогии с западноевропейской медициной, то найдутся удивительные совпадения: анатомически эта область связана с оттоком крови от головы — через нее проходят основные вены. Если отток нарушается, то страдает и приток (сокращается пространство для поступления крови).А значит, сначала снижаются когнитивные функции — внимание, концентрация, качество памяти, — а потом начинают развиваться хронические головные боли. Про навязчивые мысли западные физиологи не упоминают, оставляя эту зону ответственности психологам.Но китайские врачи считают, что психология и состояние тела неделимы, — то, что происходит внутри человека на уровне тканей/органов, и то, что происходит с эмоциями, — связано.РАСКРЫТИЕ Ю ДЖЕНВ даосской китайской традиционной медицине есть термин «открытие» активной точки — это значит, что эта зона должна быть свободна, расслаблена, напитана энергией. Исходя из этого, для избавления от навязчивых мыслей и ясности восприятия необходимо «открыть» точку Ю Джен. Как это сделать?Для этого китайские врачи используют различные приемы акупунктуры и акупрессуры: воздействуют на точку с помощью иголок, горячих камней, различными массажными техниками. И обязательно назначают упражнения для самостоятельного закрепления результатов. Причем в древней даосской медицине воздействие происходит не на саму физическую точку (хотя со стороны кажется, что доктор именно на нее и воздействует).Активные точки рассматриваются как вход в бесформенное измерение. Загадочно звучит, да? Как это понимать? В даосской традиции считается, что изменения сначала происходят на уровне бесформенного — сознания, внимания. Человек меняет свое состояние (бесформенную составляющую), и со временем это меняет состояние его тела (форму).То есть специалист по акупунктуре через активные точки воздействует на сознание человека, устраняя отягощения в этой сфере: в данном случае он лечит иглоукалыванием навязчивые мысли. И благодаря этому область шеи освобождается, улучшается кровоснабжение мозга, осанка становится гордой, пластичной и свободной.Красивая идея? В нее можно верить, можно не верить, но факт остается фактом: от того, насколько свободна область первого шейного, зависит качество и ясность мышления — и возможность избавиться от тревожных мыслей.ВЗГЛЯД ВПЕРЕДКроме того, у точки Ю Джен есть еще одна мистическая функция: согласно даосской традиции, она связана с нашим умением проецировать свое будущее — ясно видеть, куда и зачем мы хотим двигаться по линии времени. Это не ясновидение в прямом смысле слова (когда человек прорицает будущее, хотя утверждается, что практики цигуна могут развить и этот навык) — это вполне знакомая нам практика планирования.Вы расставляете приоритеты и, глядя вперед, в гипотетическое будущее, планируете шаги, которые приведут вас к нужным результатам в нужное время. Человек, у которого закрыта область Ю Джен — то есть шея напряжена, как будто голова стремится спрятаться в плечи, — с трудом справляется с такой задачей. Будущее кажется туманным, неопределенным и с трудом контролируемым.Тогда как расслабление, «раскрытие» этой точки позволяет натренировать эту функцию — умение видеть вперед, планировать и двигаться по линии времени в соответствии с поставленными задачами.УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ Ю ДЖЕНЧтобы понять, как раскрывается точка и как в ней активизируется течение энергии, можно сделать упражнение из курса цигуна для позвоночника Синг Шен Джуанг. В этом комплексе два первых упражнения направлены именно на раскрытие Ю Джен. Рассмотрим одно из них — оно называется «Шея журавля».Встаньте ровно, стопы на ширине бедер, ладони накрывают низ живота. Макушка стремится вверх.Начните вращение головой, шея при этом как будто идет вперед, мягко сжимая пространство Ю Джен, а затем назад, раскрывая его. Вы как будто проглаживаете носом невидимую стену напротив себя.Закончив вращение, опустите голову вниз. Под тяжестью головы раскрывается пространство Ю Джен. Попросите тело запомнить это ощущение раскрытия, расслабления нужной области.Начните вытягиваться вверх от основания шеи: сначала седьмой шейный позвонок, шестой, пятый, четвертый… Шея постепенно поднимается вверх, позвонок за позвонком. Задача вернуться в вертикальное положение так, чтобы сохранить раскрытие Ю Джен.Выполняя упражнение, задавайте себе вопрос: «Как я могу сделать это движение еще мягче, расслабленнее?» Если для этого надо сократить амплитуду вращения, сокращайте, не раздумывая: в приоритете именно расслабление, размягчение всех структур шеи и, главное, области Ю Джен.Можно делать это упражнение, сидя за столом во время работы, чтобы «освежить голову», по-новому взглянуть на рабочие задачи. Упражнение займет не больше трех минут, а эффект будет потрясающий.