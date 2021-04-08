Гематолог перечислил признаки серьезных заболеваний

Российский профессор, гематолог Центра изучения печени РУДН, доктор медицинских наук Николай Стуклов назвал признаки серьезных заболеваний.По словам профессора, повышение температуры в пределах 38 градусов на протяжении длительного времени, лимфаденопатия, увеличение селезенки может указывать на огромное количество болезней.Он также отметил, что стоит обратить внимание на анемию, сопровождающуюся лихорадкой. Она может указывать на системный воспалительный процесс в организме.Лимфаденопатия, увеличение лимфоузлов, указывает на риск заболеваний крови, например, лимфомы.А увеличение селезенки может говорить о заражении крови токсинами, вирусами и бактериями.