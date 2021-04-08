Препараты для похудения: как выбрать?
Чаи, кофе, жвачки, капли, коктейли и, конечно же, таблетки от лишних кило – все это есть в «арсенале» практически любой аптеке. Да и в интернете можно встретить массу предложений купить таблетки для похудения в Киеве, Харькове, Днепре и других городах, которые дают быстрый и эффективный результат. Именно о капсулах и таблетках от ожирения, которые считаются самыми лучшими помощниками в борьбе с лишним весом, мы и поговорим дальше.
Рекомендации по правильному выбору
Просто пойти в аптеку и купить эффективный препарат от ожирения по рекомендации фармацевта - крайне неверно. Чтобы выбрать действительно подходящее средство, необходимо «отталкиваться» от следующего:
1. Состава препарата. Чем больше в средстве натуральных ингредиентов, тем меньшая вероятность того, что он может Вам как-то навредить. В состав препарата обязательно должны входить компоненты, которые ускоряют обмен веществ: земляника, хвощ, йерба мате, одуванчик, жирные кислоты Омега-3. Для снижения аппетита используются опять-таки Омега-3, а также кальций и камбоджийская гарциния. Для ускорения сжигания жира в состав таблеток должны входить грейпфрут, папайя, чай пуэр, ананас.
2. Противопоказания к применению. Обязательно необходимо изучить эту информацию, так как разные таблетки имеют разные противопоказания к использованию. Некоторые нельзя использовать людям младше 18 лет, гипотоникам, страдающим болезнями почек. Другие же противопоказаны при высоком давлении, заболеваниях сердца и сосудов. Ну и практически все препараты для похудения запрещено использовать беременным и в период лактации.
Что касается стоимости препаратов, то тут лучше не ориентироваться на ценники. Не всегда таблетки, которые «подороже» эффективней тех, что относятся к средней ценовой категории. Больше обращайте внимание на производителя. Покупать таблетки для похудения необходимо у проверенных, надежных источников, которые могут предоставить соответствующие сертификаты качества своей продукции. В противном случае препарат не только не поможет избавиться от лишнего веса, но и может быть опасными для здоровья.
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