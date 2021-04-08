Трихолог назвал самые эффективные методы борьбы с облысением

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Самым сексуальным мужчиной планеты стал принц Уильям. Герцог Кембриджский получил такое признание не из-за своей королевской крови, а благодаря лысине! Британский таблоид The ??Sun опубликовал специальный рейтинг самых сексуальных лысых мужчин. Исследования показали, что 38-летнего принца Уильяма почти 18 миллионов раз называли секс-символом в различных публикациях.Телеведущая Юлия Галушка с коллегами из информационно-развлекательного шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" посмотрели, кто еще входит в рейтинг самых сексуальных лысых мужчин и решили узнать, кто из них стал лысым по собственной воле – для образа, а кто – по велению природы. А врач-трихолог Кузьма Хобзей рассказал, как остановить процесс облысения и сколько будет стоить пересадка волос.Есть ли шанс у тех, кто облысел, вернуть свою шевелюруВ большинстве случаев шанс есть всегда, но только вопрос в том, как быстро начнется процесс восстановления. Если на этапе, когда волос становиться тонким (это первый этап облысения) начать лечение, то облысения можно избежать. А если начать уже на стадии выпадению волос (последняя стадия облысения), то волосы спасти уже будет невозможно. Но в таком случае можно использовать метод трансплантации – пересадки волос.Что делать, если появляются залысиныЕсть медикаменты, которые влияют на сам волосяной фолликул и способствуют расширению сосудов и активизации стволовых клеток, которые отвечают за создание ткани волос. Такие медикаменты очень эффективны на начальной стадии выпадения волос.Какие есть методы поддержания волос, когда они начинают выпадать: сколько это стоитТут все зависит от метода, который вы для себя выбрали. Если это медикаментозный метод, то такие препараты могут стоять до несколько сотен гривен в месяц. А если это инъекционные процедуры, например, плазменная терапия, то она может стоять от тысячи до 5 тысяч гривен за процедуру. А зачастую при таком лечении необходимо пройти целый курс, который не обходиться одной или двумя процедурами.А если необходимо будет сделать трансплантацию волос, то зачастую при начальных стадиях облысения не нужны большие объемы пересадки. Так, к примеру, чтобы сделать трансплантацию на залысинах, то необходимо будет выложить несколько десятков тысяч гривен.