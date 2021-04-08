Трихолог назвал самые эффективные методы борьбы с облысением
Телеведущая Юлия Галушка с коллегами из информационно-развлекательного шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" посмотрели, кто еще входит в рейтинг самых сексуальных лысых мужчин и решили узнать, кто из них стал лысым по собственной воле – для образа, а кто – по велению природы. А врач-трихолог Кузьма Хобзей рассказал, как остановить процесс облысения и сколько будет стоить пересадка волос.
Есть ли шанс у тех, кто облысел, вернуть свою шевелюру
В большинстве случаев шанс есть всегда, но только вопрос в том, как быстро начнется процесс восстановления. Если на этапе, когда волос становиться тонким (это первый этап облысения) начать лечение, то облысения можно избежать. А если начать уже на стадии выпадению волос (последняя стадия облысения), то волосы спасти уже будет невозможно. Но в таком случае можно использовать метод трансплантации – пересадки волос.
Что делать, если появляются залысины
Есть медикаменты, которые влияют на сам волосяной фолликул и способствуют расширению сосудов и активизации стволовых клеток, которые отвечают за создание ткани волос. Такие медикаменты очень эффективны на начальной стадии выпадения волос.
Какие есть методы поддержания волос, когда они начинают выпадать: сколько это стоит
Тут все зависит от метода, который вы для себя выбрали. Если это медикаментозный метод, то такие препараты могут стоять до несколько сотен гривен в месяц. А если это инъекционные процедуры, например, плазменная терапия, то она может стоять от тысячи до 5 тысяч гривен за процедуру. А зачастую при таком лечении необходимо пройти целый курс, который не обходиться одной или двумя процедурами.
А если необходимо будет сделать трансплантацию волос, то зачастую при начальных стадиях облысения не нужны большие объемы пересадки. Так, к примеру, чтобы сделать трансплантацию на залысинах, то необходимо будет выложить несколько десятков тысяч гривен.
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