Кишечный микробиом связали с карциномой щитовидной железы

Основа жизни – это баланс нервной, эндокринной, метаболической, микробной и иммунной систем. Микробиота кишечника считается важным фактором, влияющим на гомеостаз щитовидной железы. Ученые из Университета Тунцзи, Китай решили изучить взаимосвязи между микробиотой кишечника и развитием рака щитовидной железы. Свои выводы они представили в Journal of Advanced Research.У 90 пациентов с карциномой щитовидной железы (КЩЖ) и у 90 здоровых людей, составлявших контрольную группу (КГ), были собраны образцы стула. Микробиоту анализировали с помощью секвенирования гена рибосомной РНК 16S.Ученые установили, что у людей с КЩЖ было меньше богатства и разнообразия кишечной микробиоты по сравнению с КГ. Функциональный прогноз показал, что микробные изменения, наблюдаемые при КЩЖ, привели к снижению биосинтеза аминоацил-тРНК, гомологичной рекомбинации, репарации ошибочного спаривания, репликации ДНК и эксцизионной репарации нуклеотидов.Ученые подчеркивают, что пациенты с карциномой щитовидной железы демонстрируют значительные изменения микробиоты кишечника, что помогает определить взаимосвязь между патогенезом заболевания и микробами в кишечнике.