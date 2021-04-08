Кишечный микробиом связали с карциномой щитовидной железы
У 90 пациентов с карциномой щитовидной железы (КЩЖ) и у 90 здоровых людей, составлявших контрольную группу (КГ), были собраны образцы стула. Микробиоту анализировали с помощью секвенирования гена рибосомной РНК 16S.
Ученые установили, что у людей с КЩЖ было меньше богатства и разнообразия кишечной микробиоты по сравнению с КГ. Функциональный прогноз показал, что микробные изменения, наблюдаемые при КЩЖ, привели к снижению биосинтеза аминоацил-тРНК, гомологичной рекомбинации, репарации ошибочного спаривания, репликации ДНК и эксцизионной репарации нуклеотидов.
Ученые подчеркивают, что пациенты с карциномой щитовидной железы демонстрируют значительные изменения микробиоты кишечника, что помогает определить взаимосвязь между патогенезом заболевания и микробами в кишечнике.
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