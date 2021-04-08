5 ежедневных привычек, которые мешают продуктивности

Быть всегда продуктивным – крайне сложная задача. Человеческий мозг не настроен круглосуточно генерировать и воплощать все, что нам диктуют тренды. Часто мы ловим себя на мысли, что живем как белка в колесе, но ничего не успеваем – реальный КПД не соответствует желаемому, а мотивация постепенно угасает. Мы пообщались с психологом Мариной Журбенко и выяснили, какие 5 привычек мешают продуктивности.1. Постоянно куда-то бежать: нет движения – нет результатаВы не можете остановиться и подумать, потому что думаете, что это помешает вам достичь лучших результатов. Прежде чем что-то делать, составьте план действий. Выделите 10 минут в начале дня или в конце, чтобы посмотреть на выполнение своего ежедневного плана.2. Работать без перерывов и отдыхаВо время работы крайне важно делать перерывы и покидать рабочее место хотя бы на 10 минут, выходить из кабинета, двигаться и т. д. А вечером обязательно переключайтесь с рабочих вопросов на личные, чтобы отдохнуть.3. Делать все и сразу: мультитаскинг – ваше всеМногозадачность привыкла собирать все трофеи и похвалы. Молодые мамочки приходят в восторг, когда им говорят: "И как ты все это успеваешь?", а для предпринимателей это оценка их успеха. Однако именно она способна максимально рассредоточить, и в итоге мы не сделаем ни одного дела качественно. Выключайте телефон, всплывающие окна электронной почты, SMS и прочие отвлекающие вас приложения.4. Выполнять все задачи идеально: перфекционизм в действииКак правило, перфекционизм родом из детства, когда учителя и родители обесценивали наши четверки и говорили: "Мог бы и лучше, если бы постарался усерднее". Освободитесь от мании совершенства. Разрешите себе не выполнять работу идеально на все 10 баллов.5. Зависеть от гаджетов и не выпускать телефон из рукТВ-зависимость, скроллинг, спам в электронном ящике, телефоне, соцсетях. Здесь и так все очевидно, но стоит напомнить: ограничивайте время для этих кровожадных поглотителей вашего времени и внимания. Ставьте таймеры приложений, учитесь не забивать голову ненужной информацией.Совет: найдите своих воров продуктивности и избавьтесь от них. А еще не идите на поводу многочисленных призывов в соцсетях использовать, как можно больше техник тайм-менеджмента, копировать привычки успешных людей и жить строго по режиму. В результате вы получите миллион дел, которые давят дедлайнами и кричат о своей срочности. А вы получаете стресс и плохой результат. Освободитесь от желания постоянно чем-то себя занимать – и будет вам счастье!