Прозак и лекарство против молочницы сражаются с коронавирусом

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Лабораторные тесты продемонстрировали, что прозак и лекарственный препарат для лечения молочницы обладают потенциалом разрушать коронавирус. Это дает надежду человечеству на быстрое обретение уже давно проверенных лекарственных средств.Сегодня для борьбы с коронавирусом не существует специфических препаратов, поскольку для их создания и проверки требуются долгие годы. А человечеству такие лекарства нужны уже сейчас, и поэтому в ходе многочисленных научных исследований ученые проверяют действенность средств, которые были разработаны против других заболеваний. Заметную эффективность против тяжёлой формы коронавируса показал препарат дексаметазон, неплохие результаты получены при использовании ремдесивира и японского средства против гриппа фавипиравира. И вот теперь появились новые интересные данные об аналогичных испытаниях.Распространённый антидепрессант флуоксетин, известный под торговой маркой прозак, а также противогрибковое средство итраконазол, применяемое для борьбы с молочницей и грибком ногтей, в ходе лабораторных экспериментов успешно уничтожали вирус. Оба этих препарата давным-давно одобрены для применения среди людей, и лучше всего против COVID-19 они работают в комбинации с ремдесивиром, как утверждают ученые.Совместная команда экспертов из Германии и Финляндии полагает, что это дает надежду на разработку специфического «ковидного коктейля» из различных лекарственных препаратов, который будет бороться со средними и тяжелыми формами болезни, требующими госпитализаций. Ученые ожидают начать испытания на людях уже в ближайшее время.