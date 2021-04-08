Анита Луценко показала простую тренировку, которую можно выполнить дома
Лето уже не за горами, поэтому желающим красоваться подтянутой фигурой и идеальным прессом на пляже пора бы уже активно заниматься собой и не пропускать тренировки.
Известный фитнес-тренер и эксперт по питанию Анита Луценко на одной из своих страниц в Инстаграм опубликовала эффективную тренировку, которую легко делать самостоятельно в домашних условиях.
Выполняя эти 4 упражнения можно добиться прекрасных результатов. Главное не лениться и не пропускать занятие.
Итак, тренировка от Аниты Луценко:
Пресс обычный — 20 раз;
Подъем ноги лежа на животе — 20 раз;
Трицепс на боку — 15 раз на каждую сторону;
Пресс «твист» — 20 раз.
Выполнить все упражнения подряд, отдохнуть 30 секунд и повтори весь круг сначала. При желании можно добавить еще один круг.
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