Для болезни Паркинсона может появиться новый метод лечения

Спустя более 20 лет после открытия гена паркина, связанного с начинающейся у молодых людей болезнью Паркинсона, исследователи из больницы и Университета Оттавы, возможно, наконец выяснили, как этот загадочный ген защищает мозг.Используя образцы мозга человека и мыши и сконструированные клетки, они обнаружили, что белок паркин действует двумя способами. Во-первых, как мощный антиоксидант, обезвреживающий потенциально вредные оксиданты в мозге, включая радикалы дофамина.Во-вторых, по мере того как мозг стареет и дофаминовые радикалы продолжают накапливаться, паркин изолирует эти вредные молекулы в специальном хранилище в уязвимых нервных клетках, чтобы они могли нормально функционировать на протяжении всей жизни.У людей с мутациями в обеих копиях гена паркина эти защитные эффекты отсутствуют, и в результате болезнь Паркинсона развивается в возрасте до 40 лет. В случае подтверждения результатов эти данные могут указать путь к разработке новых методов лечения.