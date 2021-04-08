Психолог рассказал, откуда берутся плохие сны
Долгицкий отметил, что кошмарные сны часто оказываются более запоминающимися и "яркими", чем сновидения с положительным настроем. Кошмары запоминаются лучше, так как несут в себе тон переживаний, действительно актуальных для человека. Соответственно, кошмары можно считать попыткой организма преодолеть те или иные страхи на бессознательном уровне. Однако существуют и другие причины страшных снов.
"Иногда кошмары провоцируются расстройствами в работе внутренних органов. Например, с такой проблемой сталкиваются пациенты, которые страдают от болезней легких и сердца. Некоторые авторы (Спитта, Радешток, Мори, Тиссье) находят корреляции между болезнями внутренних органов и содержанием снов", — пояснил специалист.
"Еще один механизм появления кошмарных снов связан с актуальными страхами и тревогами. Например, в моей практике был случай, когда женщине постоянно снился один и тот же кошмар — она теряла своего ребенка и впадала в панику. Психоанализ показал, что мать этой женщины постоянно упрекала ту за невнимательность, и пугала ее тем, что она может потерять своего ребенка", — добавил психолог.
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