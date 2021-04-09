Как распознать психическое расстройство по манере общения

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Будьте внимательны к мелочам: иногда странное поведение человека — не что иное, как симптомы заболевания.ДепрессияПо данным ВОЗ, депрессия — самое распространённое психическое заболевание: им страдает более 300 миллионов человек во всём мире. При депрессии наблюдается стойкое снижение настроения и самооценки, потеря интереса к жизни и прежним увлечениям, пессимизм, расстройство сна и аппетита.Речь человека в депрессии имеет свои особенности:Тихий голос.Отсутствие желания вести беседу.Долгое раздумье перед ответом, заторможенность, тщательный подбор слов.Частое использование слов с негативной окраской («одинокий», «грустный», «несчастный»), местоимения «я» и слов, выражающих тотальность («всегда», «ничего», «целиком»).Кроме того, существует понятие маскированной депрессии, когда человек скрывает свои проблемы и пытается казаться счастливым. Распознать расстройство в этом случае непросто: собеседник всегда будет отрицать все жизненные трудности. Может отпускать шутки про самоубийство.Маскированную депрессию распознать тяжелее. Такие пациенты будут пытаться не затрагивать в диалоге проблемные для них темы, подчёркивать, что у них в жизни всё хорошо. Но стоит начать разговор о сферах, где они испытывают трудности, мы увидим уныние на лице и услышим фразы: «Куда мне торопиться? Всё успею, у меня вся жизнь впереди».Люцина Лукьянова, психотерапевтБиполярное аффективное расстройство (БАР)Биполярное аффективное расстройство, или маниакально-депрессивный психоз, — это ещё одно психическое заболевание, связанное с изменением настроения. Им страдает около 60 миллионов человек в мире. Жизнь таких людей проходит в двух режимах: мании (или гипомании — её облегчённой форме) и депрессии. Длительность каждого периода индивидуальна и непредсказуема, может составлять от нескольких дней до нескольких месяцев.Характерная особенность — смена фаз: повышенного настроения или желания двигаться, что-то делать, творить, совершать и депрессии, апатии, уныния, бессилия, безразличия. Момент, когда наступит смена фазы, невозможно предсказать.Александра Швец, кандидат медицинских наук, неврологМаниакальная фаза отличается невероятным подъёмом настроения и сил, повышенной активностью, в том числе сексуальной. Энергии так много, что человек перестаёт спать и есть, он всё время занят. Речь больного в маниакальной фазе отличается следующими признаками:Чрезмерная болтливость. Человек взбудоражен, перескакивает с одной мысли на другую.Хвастовство, уверенность в себе и в выполнимости своих планов. Человек рассказывает, что готов свернуть горы и завершить много разных проектов.Бредовые идеи (проявляются в особых случаях). Например, больной может говорить, что ему все завидуют и хотят причинить вред.Депрессивная фаза сопровождается упадком сил, самооценки, сексуального желания, потерей интереса к прежним увлечениям и жизни в целом. Человек подавлен, заторможен, не хочет ни с кем общаться. В тяжёлых случаях планирует самоубийство.Генерализованное тревожное расстройствоЭтому заболеванию подвержена треть населения планеты. Человек постоянно испытывает беспокойство и тревогу, страдает от неприятных ощущений в теле: дрожи, потливости, головокружения, дискомфорта в районе солнечного сплетения. Беспокойство обычно вызывают разнообразные страхи, связанные с будущим.Среди особенностей общения:Рассказы о собственных страхах. Человек боится то летать на самолёте, то садиться в лифт, то общаться, то заходить в незнакомые места.Постоянное возмущение и жалобы, в том числе на состояние здоровья.Зачастую это одинокие люди, не достигшие успеха в личной жизни и работе. Часто они чем-то возмущены: руководством страны или компании, где работают, обстановкой в государстве или дома — всем, с чем в жизни сталкиваются.Люцина ЛукьяноваОбсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)Ещё одно заболевание, связанное с тревогой. При нём у больного возникают навязчивые пугающие мысли, с которыми он не способен бороться. Чтобы избавиться от тревоги, человек выполняет какой-то ритуал: плюёт через левое плечо, проверяет все замки в доме, моет руки и так далее. Эти действия могут казаться бессмысленными, однако они помогают больному ненадолго облегчить состояние.Человека с ОКР можно распознать по тем же признакам в речи, что и больных генерализованным тревожным расстройством. Это жалобы, мнительность, повторяющиеся разговоры о страхах. Однако гораздо эффективнее будет понаблюдать за его поведением, отследить ритуал. Типичный больной ОКР — американской изобретатель Говард Хьюз, о жизни которого снят фильм «Авиатор». Он постоянно мыл руки, потому что боялся подхватить заразу.Больных ОКР очень тяжело выявить по фразам в речи, исключение — если сам человек захочет рассказать вам о том, что его беспокоит. Заметить их несложно, если понаблюдать за людьми в парке, например.Люцина ЛукьяноваПосттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)Расстройство может возникнуть после перенесённой травмирующей ситуации, чаще всего связанной с угрозой для жизни. Заболевшие — жертвы сексуального или иного насилия, терактов, участники военных действий. Они стараются избегать разговоров, мест и ситуаций, которые могут напоминать им о пережитых событиях, однако воспоминания постоянно возвращают их туда. В особо тяжёлых случаях больной может вытеснить событие из памяти, как бы забыть.Заболевшие ПТСР страдают одновременно от депрессивной и тревожной симптоматики, поэтому в их речи можно встретить те же признаки, что и у больных депрессией или тревожным расстройством.Заметить что-то по их высказываниям затруднительно, потому что они стараются ни с кем не общаться, живя в своих переживаниях. Но если диалог всё-таки состоится, то вы не услышите ни слова о счастье, радости или любви. Собеседник с ПТРС или будет немногословен, или посвятит свой рассказ той беде, которая с ним случилась.Люцина ЛукьяноваШизофренияСогласно ВОЗ, шизофренией страдают 23 миллиона человек во всём мире. Это серьёзное психическое заболевание, которое сопровождается нарушением мышления, восприятия реальности, эмоций, речи и поведения. У больных отсутствует критическое отношение к своему состоянию, в большинстве случаев они уверены, что здоровы. Типичный пример — математик и нобелевский лауреат по экономике Джон Нэш, о жизни которого был снят фильм «Игры разума».Распознать шизофрению можно по следующим признакам:Мнительность и паранойя. Человек может быть уверен, что его преследуют или хотят навредить.Грандиозные идеи и планы.Бредовые идеи. Больной может думать, что мир давно захватили инопланетяне.Неспособность вести диалог и формулировать мысли. Они либо обрываются где-то посередине предложения (шперрунг), либо состоят из беспорядочного набора слов (словесная окрошка).Одно из наиболее ярких проявлений шизофрении в речи — это бредовая симптоматика преследования. Больной будет уверен, что ему вставляют палки в колёса, за ним следят. Он будет шептать о своих догадках вам на ухо, оглядываясь по сторонам.Люцина ЛукьяноваПомните: поставить диагноз по одной только речи и манере общения нельзя. Однако если вам кажется, что поведение близкого человека изменилось, то проявите наблюдательность. При наличии описанных симптомов лучше показать его врачу.