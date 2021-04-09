Сеансы «химии» при глиобластоме нужно проводить по утрам

Исследование показало, что получающие специфические препараты для химиотерапии пациенты с глиобластомой имели большую среднюю выживаемость, если сеансы проводились по утрам. В среднем, этот показатель увеличился на 3,5 месяца.Ученые Вашингтонского университета доказали, что проведение химиотерапии при глиобластоме утром продлевает жизнь пациента с глиобластомой - неизлечимой и крайне агрессивной формой опухоли мозга. При диагнозе глиобластома надеяться на победу над раком нельзя, а лечение направлено на то, чтобы дать возможность прожить как можно дольше. Средняя продолжительность жизни после установки диагноза составляет 15 месяцев, и чуть менее 10% пациентов могут рассчитывать на несколько лет. Исследователи давно ищут новые методы лечения этой тяжелой болезни, и вот теперь установлено, что таким пациентам подойдёт простая корректировка времени проведения химиотерапииВ ходе исследования средняя общая выживаемость его участников составила те же самые 15 месяцев. Но если пациенты с глиобластомой получали препарат для химиотерапии темозоломид утром, то у них средняя выживаемость переваливала за 17 месяцев. А в группе, получавших тот же самый препарат вечером, она составляла 13,5 месяцев. Разница в 3,5 месяца является статистически значимой, поэтому врачи должны предусмотреть этот момент и стараться назначать подобные сеансы на первую половину дня.Ранее в ходе других исследований ученые изучали влияние циркадных ритмов на глиобластомы. Было обнаружено, что темозоломид более эффективен при утреннем приеме. Астроциты в головном мозге также подчиняются естественным суточным ритмам, но очень немногие клинические испытания вообще обращали внимание на время суток.