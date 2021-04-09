Популярные напитки, которые портят самочувствие

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Есть более здоровые альтернативы.Многие из нас имеют привычку бороться с жаждой при помощи сладких напитков: сока, чая и кофе с сахаром. Эксперты утверждают, что такой выбор негативно влияет на самочувствие, а некоторые из этих напитков еще и становятся причиной обезвоживания.Если вы следите за здоровьем, то, вероятно, пытаетесь разнообразить свой рацион. Это касается и напитков. Вам может показаться, что для получения дополнительных питательных веществ, энергетической ценности и витаминов одной воды недостаточно. Однако вряд ли вы найдете желаемую пользу в этих 5 напитках. Почему? Рассказываем дальше!Фруктовый сокЕсли вы любите начинать утро со стакана фруктового сока или запивать им обед, это может отразиться на продолжительности вашей жизни. Согласно исследованиям, невинный гастрономический ритуал повышает риск смертности на 24%. Опасной считается доза, превышающая 354 миллиграмма сока ежедневно.Эксперимент с участием 13 440 взрослых людей, который длился 6 лет, обнаружил, что ежедневное употребление сока провоцирует коронарную недостаточность – клинико-патофизиологическое состояние сердце, которое вызывает локальную ишемию миокарда. Исследования заявляют, что такие результаты касаются 100% фруктовых соков, даже несмотря на то, что в их состав входят витамины и фитонутриенты, которых нет в других продуктах из нашего списка.Энергетические напиткиСмысл употребления энергетических напитков заключается в том, чтобы получить дополнительный приток энергии, вызванной кофеином. При этом большинство производителей пренебрегают нормами и добавляют в напитки больше стимулирующего вещества. Это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая повышенную тревожность, бессонницу, агрессивность, тягу к алкоголю и сигаретам и повышение артериального давления. Более того, из-за высокого содержания сахара, энергетики повышают риск ожирения и диабета 2 типа.КофеЕсли вы преданный фанат кофе, то точно знаете, насколько легко перебрать с напитком в течение дня. Однако такая привычка наносит серьезный вред сердцу и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование 2019 показало, что у людей, выпивающих 6 чашек, увеличивается количество липидов в крови из-за мощного соединения кафестола. Ученые уверены, что он значительно повышает уровень холестерина в крови, активируя рецепторы клеток тонкого кишечника, которые участвуют в транспорте желчных кислот из печени.Это не значит, что вам нужно полностью отказаться от кофе, но убедитесь, что вы контролируете дозы.Чай из окопникаЧай из листьев окопника, особенно если у вас проблемы с печенью, также опасен выбор. Высокий уровень алкалоидов негативно влияет на внутренний орган и провоцирует его повреждения.Исследование 2018 года показало, что чай из окопника может вызвать рак. Алкалоиды пиролизидина, содержащиеся в напитке, «взаимодействуют» с печенью и могут повлиять на ее ДНК, что в результате провоцирует рак.БурбонАлкогольные напитки вообще не лучший выбор для вашего организма, однако существуют такие, которых следует избегать на постоянной основе.Исследование 2010 года, проведенное исследователями из Университета Брауна и Бостона, сравнил состояние людей, употребляющих водку и бурбон. Оказалось, что вторая группа людей страдала от более интенсивного и длительного похмелья.В состав бурбона входит много сивушных масел и фурфурола, которые усиливают алкогольное отравление организма.