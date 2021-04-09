В передаче Малышевой озвучили основную опасность соков
Большое количество углеводов в составе соков — это одна из причин ожирения. То есть, людям, которые привыкли употреблять соки вместо воды, необходимо в экстренном порядке пересматривать свои пищевые привычки, если они не хотят приобрести серьезные проблемы со здоровьем.
"Когда вы пьете сок, в ваш организм поступает значительный объем углеводов. В ответ тело начинает вырабатывать инсулин, который снижает уровень сахара и повышает аппетит. Вы начинаете больше есть и обрастать жировыми отложениями, что бьет по всем органам и системам организма", — заявил Гандельман.
Любой сок, как подчеркнул специалист — это фактически раствор сахара. Поэтому не стоит употреблять сок каждый день, или, что еще более опасно, пить его вместо воды. "Сок может присутствовать в рационе исключительно эпизодически. Я почти исключил сок из своей жизни около десяти лет назад, потому что такие напитки содержат в себе слишком много углеводов и сахара. Рекомендую всем сделать то же самое", — пояснил врач.
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