В передаче Малышевой озвучили основную опасность соков

Практически все фруктовые соки представляют собой очень калорийные напитки с большим количеством сахара. Соответственно, соками нельзя заменить воду — заявил врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы Елены Малышевой "Жить здорово!" на Первом канале. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.Большое количество углеводов в составе соков — это одна из причин ожирения. То есть, людям, которые привыкли употреблять соки вместо воды, необходимо в экстренном порядке пересматривать свои пищевые привычки, если они не хотят приобрести серьезные проблемы со здоровьем."Когда вы пьете сок, в ваш организм поступает значительный объем углеводов. В ответ тело начинает вырабатывать инсулин, который снижает уровень сахара и повышает аппетит. Вы начинаете больше есть и обрастать жировыми отложениями, что бьет по всем органам и системам организма", — заявил Гандельман.Любой сок, как подчеркнул специалист — это фактически раствор сахара. Поэтому не стоит употреблять сок каждый день, или, что еще более опасно, пить его вместо воды. "Сок может присутствовать в рационе исключительно эпизодически. Я почти исключил сок из своей жизни около десяти лет назад, потому что такие напитки содержат в себе слишком много углеводов и сахара. Рекомендую всем сделать то же самое", — пояснил врач.