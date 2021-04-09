Названы симптомы указывающие на нехватку жиров в рационе

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Не стоит исключать жиры из рациона.Нередко причиной проблем со здоровьем оказывается нехватка определенных веществ. В этой статье мы расскажем, какие признаки говорят о дефиците жирных кислот.Постоянное чувство холодаПо данным ученых, люди с дефицитом веса труднее переносят холода. Малейший ветер может заставить человека вздрогнуть. Причина такого состояния может быть вызвана недостаточным поступлением жиров в организм. Тогда кровь движется по телу медленно, поэтому теплообмен и метаболизм нарушаются.Набор лишнего весаНарушенный обмен веществ не позволяет организму нормально перерабатывать пищу, поэтому происходит стремительный набор лишних кило. Также возможны трудности при похудении.Плохое состояние кожи и волосЕсли кожа становится сухой, теряет эластичность и упругость, появляется бледность, причина может крыться в дефиците ненасыщенных жирных кислот. При этом начинают сильно выпадать волосы. Иногда, дабы компенсировать недостаток жиров, организм начинает вырабатывать на голове много себума, поэтому волосы быстрее жирнеют.Боли в сердцеНе секрет, что Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты, которыми богаты рыба, рыбий жир, бобовые и ягоды, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Употреблять эти продукты стоит не меньше двух раз в неделю. Если же этого не происходит, со временем могут появиться боли в сердце и скачки давления. Также не исключены тромбоз и сахарный диабет.Сбои менструального циклаДефицит жиров провоцирует гормональные нарушения и проблемы с половой системой. Поэтому при сбоях менструального цикла врачи нередко советуют проверить уровень Омега-3, Омега-6 или Омега-9. В некоторых случаях из-за нехватки этих веществ женщины даже не могут забеременеть!Хроническая усталостьЧтобы организм получал энергию для нормальной работы всех систем, ему необходимы жиры. Поэтому не странно, что при дефиците липидов, возникает чувство постоянной усталости. К нему нередко прибавляются мигрени, угнетенное настроение и даже панические атаки.Старайтесь добавлять в рацион больше жирной рыбы, мяса и овощей, дабы поддерживать нормальное здоровье!