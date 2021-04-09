У каждой третьей жертвы ковида ломается психика

Каждый третий переживший коронавирус пациент впоследствии сталкивается с депрессиями, тревожными расстройствами и другими нарушениями психики. Это происходит в течение 6 месяцев после восстановления здоровья, как показало масштабное исследование.Треть всех переживших коронавирус пациентов впоследствии получают диагноз депрессия, тревожное расстройство или какие-то другие психические болезни в течение 6 месяцев после победы над вирусом. Таковы результаты крупного исследования Оксфордского университета, изучавшего медицинские записи более 200 000 переболевших коронавирусом пациентов. Исследование очень наглядно демонстрирует, какую огромную нагрузку болезнь оказывает на психику человека.Установлено, что 33% принесших коронавирус пациентов впоследствии имели психиатрические проблемы, а у тех, кто болел COVID-19 в тяжелой форме, эта пропорция достигала 46%. Особенно, если они попадали в отделения интенсивной терапии. Тревожные расстройства были наиболее распространены (17%), за ними следовали расстройства настроения (13%), а у 6,6% развились злоупотребления лекарственными средствами. Наконец, старческое слабоумие и инсульт были на 50% более вероятны у пациентов, переболевших коронавирусом, по сравнению с теми, кто страдал от других респираторных инфекций вроде гриппа и синусита.Осуществившее это исследование ученые утверждают, что столь возросшая нагрузка на психику пациентов может объясняться психологическим стрессом, который испытывает человек, узнающий о своем диагнозе. Сегодня по поводу коронавируса говорят так много, и люди так боятся его подцепить, что заразившиеся испытывают страх, панику, депрессию и прочие негативные эмоции. А они влияют на психику человека в долгосрочной перспективе