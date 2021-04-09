Дневной сон: как спать так, чтобы набираться энергии

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Есть в мире приверженцы дневного сна - 20 минут в обед помогают им взбодриться, стать эффективнее, улучшить мозговую деятельность. По крайней мере так они считают. На самом ли деле дневной сон такой полезный? Как правильно отдыхать днём после обеда? Или как справиться с чарующим обаянием сна, накатывающего после приёма пищи?Польза дневного снаПользу дневного сна обсуждают с завидной регулярностью. Он не является заменой полноценного ночного отдыха, но тоже может быть необходим для восстановления сил и нормального функционирования организма. Благодаря этому можно усилить работоспособность, улучшить работу гормональной системы, снизить эмоциональный и информационный перегруз.Одно исследование японских ученых показало, что те, кто спали 15 минут после обеда, были более внимательными, нежели те, кто избегал дневного сна. А ещё известно, что спать днём полезно для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.Одним из ярых приверженцев поспать днём был Уинстон Черчилль. Он говорил, что для этого нужно всего лишь раздеться и лечь спать.“Не думайте, что вы успеете меньше, если поспите днем. Так считают только люди без воображения. Вы сможете сделать больше. Вы получите два дня в одном — или хотя бы полтора”, - говорил британский политик.Сколько нужно спать в дневное времяПродолжительность дневного сна играет большую роль в эффекте, который он оказывает. Альфред Ли Лумис описывал ещё в первой трети прошлого столетия стадии:Стадии 1 и 2 - легкий сон;Стадия 3 - глубокий;REM-сон - быстрая фаза.Помните, что продолжительность дневного сна не должна быть больше 20 минут, до третьей стадии. Иначе, можно столкнуться с головными болями, сонливостью, усталостью. Короткий сон после обеда иногда эффективнее, чем поспать на 20 минут дольше ночью.Как избавиться от дневной сонливостиДневная сонливость - распространенное явление. Избавиться от нее можно нехитрыми способами. Например, самым известным способом является кофеин - напитки с его содержанием помогут взбодриться и не уснуть посреди рабочего дня.Также эффективно влияет яркий дневной свет, он пробуждает действие особенного гормона, ответственного за пробуждение. Обед должен быть легким, чтобы чувство тяжести не давило на вас. Чем тяжелее обед, тем больше человеку хочется спать. Поэтому не нужно переедать.