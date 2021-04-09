Кому нельзя есть морковь? Объясняет врач

По словам врача, есть морковь не следует в том числе людям, страдающим от патологий печени.Болезни печени – тот случай, когда нельзя есть морковь, сообщила в интервью диетолог Ольга Кораблева. Она пояснила, что у пораженного хроническим воспалением или нарушением органа возникают проблемы с усвоением каротина.Также нельзя есть морковь при некоторых заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта. Говоря об этом, врач диетолог заметила,«я не рекомендую есть морковь тем, у кого язвенная болезнь желудка или кишечника, энтерит».В то же время людям без противопоказаний к употреблению моркови она может принести немало пользы. Кораблева напомнила, что этот овощ содержит«витамины группы В, а также Е и С, которые позволяют организму бороться с вирусными заболеваниями».