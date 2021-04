Обезжиренная диета снижает уровень тестостерона у мужчин

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследователи из Университета Уорчестера пришли к выводу о том, что диета с низким уровнем жиров сокращает количество гормона мужчин. В среднем, оно падает на 10-15%.В авторитетном научном журнале The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology опубликованы результаты исследования ученых, которые показали, что диета с низким уровнем жиров сокращает показатели тестостерона у мужчин на 10-15%. От оптимального уровня тестостерона зависят многие аспекты мужского здоровья. А низкий уровень этого гормона связан с повышенной опасностью сердечно-сосудистых болезней, диабета и старческого слабоумия. Наконец, тестостерон влияет на достижение спортивных результатов, психическое и сексуальное здоровье мужчин.Однако с 1970-х годов средний уровень тестостерона у мужчин на планете снижается, а частота случаев гипогонадизма (низкий уровень тестостерона) растёт. Вполне возможно, одной из причин этого является диета с низким уровнем жиров. Таковы результаты метаанализа 6 обширных исследований, участники которых находились вначале на диете с высоким содержанием жиров, а потом наоборот.В первом случае 40% рациона составляли жирные продукты, а во втором - не более 20%. Оказалось, что именно во втором случае снижение уровня тестостерона составляет 10-15%. Хуже всего на мужчинах отражались вегетарианские диеты, в этом случае падение уровня тестостерона достигало целых 26%.