В России разрабатывают вакцину в виде капель для носа

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Научный центр "Вектор" из Новосибирска разрабатывает вакцину в форме капель для носа. Она будет особенно востребована среди детей и взрослых, которые боятся уколов.Новосибирский центр «Вектор» является разработчиком второй официально зарегистрированной в России вакцины от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». И вот теперь она же будет поставляться не только в форме жидкости для инъекций, но и в качестве капель для назального применения. Тем самым препарат создаст иммунитет на слизистых носа, через которые чаще всего коронавирус и пробирается в организм.Отметим, что над аналогичной по форме выпуска вакциной работают и в научном Центре имени Гамалеи, где создали первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Здесь уже начались доклинические испытания. Ряд международных фармацевтических компаний тоже старается создать нечто подобное.Для чего нужна вакцина в виде капель для носа? Во-первых, она не требует холодильников и очень сложной логистической цепочки для распространения, что облегчает её доставку в самые отдаленные регионы планеты. Во-вторых, эта вакцина прекрасно подходит детям, которые не любят уколов, и вообще всем людям, боящимся шприцов. Как полагают эксперты, официальное одобрение вакцин в форме капель для носа может произойти уже в этом году, а их массовое производство придётся на будущую зиму.