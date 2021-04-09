В России разрабатывают вакцину в виде капель для носа
Новосибирский центр «Вектор» является разработчиком второй официально зарегистрированной в России вакцины от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». И вот теперь она же будет поставляться не только в форме жидкости для инъекций, но и в качестве капель для назального применения. Тем самым препарат создаст иммунитет на слизистых носа, через которые чаще всего коронавирус и пробирается в организм.
Отметим, что над аналогичной по форме выпуска вакциной работают и в научном Центре имени Гамалеи, где создали первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Здесь уже начались доклинические испытания. Ряд международных фармацевтических компаний тоже старается создать нечто подобное.
Для чего нужна вакцина в виде капель для носа? Во-первых, она не требует холодильников и очень сложной логистической цепочки для распространения, что облегчает её доставку в самые отдаленные регионы планеты. Во-вторых, эта вакцина прекрасно подходит детям, которые не любят уколов, и вообще всем людям, боящимся шприцов. Как полагают эксперты, официальное одобрение вакцин в форме капель для носа может произойти уже в этом году, а их массовое производство придётся на будущую зиму.
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