Одновременное ослабление слуха и зрения удваивает риск деменции - новости медицины

В новом исследовании приняли участие 6250 человек в возрасте от 58 лет до 101 года. Ученые из Канвонского национального университета в Южной Корее наблюдали за ними в течение шести лет. В начале исследования участники ответили на вопросы о том, как они оценивают свои зрение и слух. Каждые два года они проходили проверку когнитивных способностей.В начале исследования деменция была выявлена у 7,6% человек с одновременным снижением слуха и зрения, спустя шесть лет – еще у 7,4% людей из этой группы. В то же время, ослабление слуха и зрения отдельно были связаны с развитием деменции в 2,9% и 2,4% случаев соответственно за время наблюдения.Ученые провели расчеты, учитывая другие факторы риска, которые могли повлиять на вероятность развития деменции у участников исследования (пол, социальное положение, уровень образование и другие). Оказалось, что одновременное поражение зрения и слуха связано с увеличением риска развития деменции в два раза по сравнению с показателями остальных людей. Снижение только зрения или только слуха в этом исследовании не было связано с ростом риска деменции.«Пожилые люди со снижением только зрения или только слуха обычно могут поддерживать социальные контакты, поэтому могут быть не столь изолированными и подавленными, как люди с поражением обоих чувств», - сказал Чин Хён Джу (Jin Hyeong Jhoo), соавтор исследования. Он отметил, что депрессия и изоляция считаются факторами риска деменции.Гихван Бйеон (Gihwan Byeon), соавтор исследования, указал, что при снижении зрения у людей часто обостряется слух, и наоборот. Когда поражены и зрение, и слух, компенсировать утрату невозможно, поэтому мозг становится более уязвимым к деменции.В комментарии для New Scientist профессор Университетского колледжа Лондона Джейсон Уоррен (Jason Warren) сказал, что результаты исследования очень интересны, но к ним нужно относиться с некоторой осторожностью, поскольку данные о слухе и зрении его участников были получены с их слов, а не оценены объективно.