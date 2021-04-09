Американские ученые поделились советами по ходьбе для эффективного похудения

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В преддверии Национального дня ходьбы американские ученые поделились полезными советами по ходьбе для оптимального похудения. Об этом, со ссылкой на Ассоциацию кардиологов США.Быстрая ходьба — один из самых доступных и эффективных способов укрепления здоровья, поэтому врачи рекомендуют ее мужчинам и женщинам всех возрастов. Ходьба способствует сжиганию жира, развивает выносливость и помогает сердцу выйти на правильный ритм работы. Быстрая ходьба считается очень полезной практикой для здоровья сердечно-сосудистой системы организма."Самая полезная для здоровья прогулка — это прогулка под солнцем, потому что в таком случае ваше тело получает витамин D. Этот элемент нужен для здоровья костей и нормальной работы иммунной системы. Больше калорий можно сжечь, если ходить по холмистой местности (или, если вы ходите на беговой дорожке, то ее следует установить под наклоном)", — говорят американские ученые, добавляя, что не следует слишком увлекаться солнцем, т.к. солнечный ультрафиолет может быть опасным для здоровья.Специалисты добавляют, что если позвать на прогулку приятеля, то совместная ходьба будет не только полезной, но и приятной. К тому же, совместные прогулки увеличивают мотивацию, что придаст вам дополнительные силы и поможет закрепить полезную для здоровья привычку.