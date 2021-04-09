Как можно получить Омега-3 и стоит ли тратить деньги на биодобавки

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Сухость кожи, безжизненные волосы, ломкие ногти, а также быстрая утомляемость – все эти признаки говорят о дефиците Омега-3. О пользе и важности для здоровья этих полиненасыщенных жирных кислот сегодня знают даже дети. Но так ли на самом деле нам нужны Омега-3, как их можно получить, и стоит ли покупать биодобавки?Чем же так хороши Омега-3, сколько полиненасыщенных жирных кислот нам нужно и стоит ли принимать "тот самый" рыбий жир – рассказала косметолог, дерматовенеролог Лилиана Ростова.Красивая кожа, волосы и Омега-3: в чем связь и разве процедур не достаточно?Массаж, различные наружные косметологические процедуры, конечно же, улучшат ваш внешний вид и замаскируют изъяны. Но только на время, если есть внутренние проблемы со здоровьем – например, недостаток в организме тех самых Омега-3. Но как эти полиненасыщенные жирные кислоты могут помочь коже вернуть здоровый вид и молодость? Давайте разбираться.Какая польза от Омега-3 для кожи и нашего организма в целомОмега-3 играют важнейшую роль – защищают от разрушения белок коллаген. А именно коллаген обеспечивает нашей коже эластичность и прочность. Из-за этого белка кожа остается упругой и защищенной от образования морщин. А еще Омега-3 тормозят развитие кожных аллергий. Также Омега-3 – мощный антиоксидант, который не позволяет кислороду (вернее его активным формам) разрушать мембраны клеток. Почему это важно? Потому что чем прочнее мембрана, тем сложнее ее повредить вирусам и бактериям. В чем связь? В том, что чем меньше мы болеем – тем здоровее и моложе наша кожа.А можно ли найти Омега-3 в продуктах?Конечно, некоторые продукты богаты полиненасыщенными жирными кислотами. Омега-3 есть в мясе, яйцах, семенах чиа, льна и льняном масле, шпинате, тыкве.Лидер по содержанию полиненасыщенных жирных кислот – морепродукты и жирная морская рыба, в том числе и доступная по цене: анчоусы, скумбрия, тунец, сельдь.А как на счет рыбьего жира – он очень популярен до сих пор!Рыбий жир нужно принимать, если у вас есть проблемы с кожей. Например, ежедневно прием рыбьего жира назначает врач, как комплексное лечение хронического дерматита.Важный момент: количество рыбьего жира в той или иной добавке не равно количеству Омега-3 кислот (EPA и DHA).Не принимайте бесконтрольно рыбий жир, он содержит разное количество нужных Омега-3 кислот. Поэтому бессмысленно смотреть на общее количество рыбьего жира в капсуле или дневной дозировке.Хорошо, лучше принимать биодобавки с Омега-3? Какая от них польза?Сухость кожи, безжизненные волосы, ломкие ногти, а также быстрая утомляемость, как уже сказано, могу "говорить" о том, что организму не хватает полиненасыщенных жирных кислот. Значит, одного питания недостаточно, спасти ситуацию помогут биодобавки.Кроме того, препараты Омега-3 помогают иммунной системе бороться с воспалительными процессами кожи, в том числе с акне (угревой болезнью). А еще Омега-3 ускоряют заживление ран на коже и на 50% уменьшают такие остаточные явления как рубцы. Также эффективны препараты, содержащие Омега-3 для лечения кожных заболеваний – псориаза, экземы, диатеза.Отлично, а как разобраться, какие добавки с Омега-3 лучше?Если хотите разобраться, какие Омега-3 лучше усваиваются, то обратите внимание на саму форму добавок, их две: концентрированная (этиловые спирты) – усваивается в среднем на 20% и натуральная (триглицериды) – усваиваются до 95%. Вывод напрашивается сам – лучше принимать Омега-3 в форме триглицеридов.Но прием любых препаратов, в том числе и биодобавок нужно осуждать со специалистом, как минимум – со своим семейным врачом.И все-таки, какие дневные нормы Омега-3 рекомендуется принимать?Общепринятая дневная норма Омега-3 в мире не установлена, в разных странах рекомендации по приему полиненасыщенных жирных кислот – тоже разные. Например, в Японии суточная доза для взрослого человека самая высокая в мире – 1600 мг-2400мг EPA+DHA, в зависимости от пола и возраста. В странах Европы ежедневная норма самая маленькая – 250 мг EPA+DHA.МОЗ Украины рекомендует принимать 2 грамма рыбьего жира, не уточняя при этом форму приема и соотношение EPA и DHA кислот. Лилиана Ростова рекомендует придерживаться суточных норм GOED (Global Organization for EPA&DHA):500 мг EPA + DHA для профилактики,700-1000 мг EPA + DHA для беременных и кормящих,1000+ мг EPA + DHA в лечебных целях.А еще – доверять научным фактам и клиническим исследованиям, а не сомнительным источникам в интернете.Напомним, что ранее мы писали о том, что полиненасыщенными жирными кислотами богат авокадо.Помимо биодобавок и витаминов не забывайт радовать себя и близких, смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.