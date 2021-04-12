Названо «золотое правило» любой диеты

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Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о "золотом правиле" любой диеты.По его словам, оно заключается в умеренности в еде и физической активности. "Нужно убрать из пищи продукты, которые своим присутствием повышают общую калорийность рациона. Это сахара, жиры, трансжиры", - объяснил Гинзбург.Он отметил, что тем, кто старше 40 лет, нужно обязательно двигаться, делать зарядку, ходить пешком, так как в данном возрасте энергетический обмен теряет пластичность."Когда мы поели, нам снова нужна еда. Организм неохотно расходует энергию из запасов. То есть человек мучается, не ест, терпит ограничения и все равно не худеет", - предупредил диетолог.При этом он добавил, что в ежедневном рационе человека не существует продуктов, которые чудесным образом сделают фигуру стройной, а его самого здоровым и энергичным.