Главные правила ежедневного ухода за ногами
Чрезмерно активная работа потовых желез вызывает повышенное потоотделение, и даже если мыть ноги регулярно, полностью предотвратить появление неприятного запаха не удастся.
Потливость и влага, остающаяся между пальцев после мытья ног, приводят к появлению грибка. Недостаток витаминов и обезвоживание становятся причиной трещин на пятках.
Красивая обувь редко бывает удобной. Узкая колодка сдавливает ногу, жесткий материал натирает кожу до появления волдырей и мозолей, постоянное ношение каблуков приводит к деформации стопы. Стремясь защититься от обувных «тисков», эпидермис на стопах утолщается в насколько раз: так появляются натоптыши. Неправильно подстриженные ногти врастают в кожу, причиняя невыносимую боль.
И это самые обычные проблемы, с которыми сталкивается каждая женщина. Чем старше мы становимся, тем меньше в нашем организме остается ресурсов, чтобы справиться с этими бедами без дополнительной поддержки, поэтому так важно обеспечивать ногам регулярный и грамотный уход.
Основные правила ухода
Строение кожи стоп аналогично строению кожи кистей. На внешней стороне стопы кожа почти такая же, как на лице. Иногда она в состоянии страдать от сухости, но, чтобы решить эту проблему, как правило, достаточно просто в течение нескольких дней смазывать ее увлажняющим кремом.
Подошвы ног покрыты такой же тонкой нежной кожей, как на ладонях. На них много потовых и совсем нет сальных желез, а также волосков. Отсюда недостаточная защищенность, склонность к сухости и появлению трещин. К этим бедам прибавляется целый букет новых проблем, свойственных только стопам: натоптыши, «шпоры», мозоли. Причина большинства из них – неудобная обувь.
Итак, несколько несложных правил, которым необходимо следовать, если вы хотите, чтобы ваши ножки всегда оставались в форме.
1. Первое, что вы обязательно должны сделать для своих ног, – купить подходящую обувь: не слишком тесную, но и не слишком широкую, достаточно мягкую и желательно без высокого тонкого каблука. Лучше идти в обувной магазин во 2-й половине дня, когда стопы уже размялись и немного отекли.
2. Покупайте носки из натуральных материалов, особенно если страдаете потливостью.
3. Мойте ноги ежедневно, утром и вечером. Температура воды должна быть 30–35 °C.
4. После мытья тщательно вытирайте ноги, ведь влажная среда идеальна для развития грибковых заболеваний. Не забывайте про кожу между пальцами: именно там грибок появляется чаще.
5. После мытья обязательно смазывайте стопы кремом для ног.
6. Регулярно обрабатывайте распаренные ноги пемзой. Если кожа подошв загрубела, применяйте пемзу ежедневно; если пяточки относительно мягкие и гладкие, пользуйтесь ею 1–2 раза в неделю.
7. Также 1–2 раза в неделю обязательно используйте скрабы, делайте косметические маски и ванночки для ног, рецепты которых даны далее.
8. Регулярно выполняйте массаж и укрепляйте мышцы ног с помощью различных физических упражнений.
9. Ежедневно гуляйте по 30–40 мин: так вы обеспечите ногам минимальную физическую нагрузку, необходимую для поддержания мышц в тонусе.
10. Наконец, 1 раз в 2 недели делайте педикюр.
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