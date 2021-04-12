Главные правила ежедневного ухода за ногами

Трещины на пятках, потливость, мозоли, натоптыши, грибок, «шпоры», вросший ноготь, порезы – список можно продолжать. Средоточием всех этих напастей являются наши ноги, а точнее, стопы. Большую часть дня они находятся в плену тесной обуви, синтетических колготок и чулок, которые фактически «душат ноги», не давая коже нормально «дышать».Чрезмерно активная работа потовых желез вызывает повышенное потоотделение, и даже если мыть ноги регулярно, полностью предотвратить появление неприятного запаха не удастся.Потливость и влага, остающаяся между пальцев после мытья ног, приводят к появлению грибка. Недостаток витаминов и обезвоживание становятся причиной трещин на пятках.Красивая обувь редко бывает удобной. Узкая колодка сдавливает ногу, жесткий материал натирает кожу до появления волдырей и мозолей, постоянное ношение каблуков приводит к деформации стопы. Стремясь защититься от обувных «тисков», эпидермис на стопах утолщается в насколько раз: так появляются натоптыши. Неправильно подстриженные ногти врастают в кожу, причиняя невыносимую боль.И это самые обычные проблемы, с которыми сталкивается каждая женщина. Чем старше мы становимся, тем меньше в нашем организме остается ресурсов, чтобы справиться с этими бедами без дополнительной поддержки, поэтому так важно обеспечивать ногам регулярный и грамотный уход.Основные правила уходаСтроение кожи стоп аналогично строению кожи кистей. На внешней стороне стопы кожа почти такая же, как на лице. Иногда она в состоянии страдать от сухости, но, чтобы решить эту проблему, как правило, достаточно просто в течение нескольких дней смазывать ее увлажняющим кремом.Подошвы ног покрыты такой же тонкой нежной кожей, как на ладонях. На них много потовых и совсем нет сальных желез, а также волосков. Отсюда недостаточная защищенность, склонность к сухости и появлению трещин. К этим бедам прибавляется целый букет новых проблем, свойственных только стопам: натоптыши, «шпоры», мозоли. Причина большинства из них – неудобная обувь.Итак, несколько несложных правил, которым необходимо следовать, если вы хотите, чтобы ваши ножки всегда оставались в форме.1. Первое, что вы обязательно должны сделать для своих ног, – купить подходящую обувь: не слишком тесную, но и не слишком широкую, достаточно мягкую и желательно без высокого тонкого каблука. Лучше идти в обувной магазин во 2-й половине дня, когда стопы уже размялись и немного отекли.2. Покупайте носки из натуральных материалов, особенно если страдаете потливостью.3. Мойте ноги ежедневно, утром и вечером. Температура воды должна быть 30–35 °C.4. После мытья тщательно вытирайте ноги, ведь влажная среда идеальна для развития грибковых заболеваний. Не забывайте про кожу между пальцами: именно там грибок появляется чаще.5. После мытья обязательно смазывайте стопы кремом для ног.6. Регулярно обрабатывайте распаренные ноги пемзой. Если кожа подошв загрубела, применяйте пемзу ежедневно; если пяточки относительно мягкие и гладкие, пользуйтесь ею 1–2 раза в неделю.7. Также 1–2 раза в неделю обязательно используйте скрабы, делайте косметические маски и ванночки для ног, рецепты которых даны далее.8. Регулярно выполняйте массаж и укрепляйте мышцы ног с помощью различных физических упражнений.9. Ежедневно гуляйте по 30–40 мин: так вы обеспечите ногам минимальную физическую нагрузку, необходимую для поддержания мышц в тонусе.10. Наконец, 1 раз в 2 недели делайте педикюр.