Сезон клещей: как уберечься и что делать в случае укуса

Актуальная информация перед сезоном пикников.Ежегодно весной с наступлением тепла и пробуждением растений активизируются иксодовые клещи. Эти опасные для людей и животных существа наиболее активны в апреле-июне и августе-октябре.Встретить клеща можно не только в лесу, парке или сквере, но и на любом газоне. Чаще всего они сидят в траве, на высоте 20-60 см, и лишь изредка попадают на невысокие кустовые растения.Иксодовые клещи могут переносить возбудителей опасных заболеваний человека и животных, в частности, клещевого энцефалита, боррелиоза (болезнь Лайма), а также болезни Миямото. Возбудители попадают в наш организм во время присасывания клеща.Как уберечься от клещейПозаботьтесь о соответствующем наряде перед прогулкой. Выбирайте закрытую обувь и одежду: наиболее безопасной будет одежда с длинными рукавами, светлого цвета, желательно надеть брюки и заправить их в носки.Покрывайте голову головным убором — кепкой, панамкой, косынкой, и закройте шею.Перед прогулкой для защиты воспользуйтесь репеллентом — специальным средством, чаще всего в виде аэрозоля, который отпугивает клещей. Следуйте инструкции по использованию средства. Обязательно обратите внимание на продолжительность его действия и не забывайте использовать повторно, когда время действия пройдет.На прогулке держитесь ближе к центру тропы и не заходите в траву сторон: именно там клещей больше всего.Освободите место для привалов от хвороста, веток, сухой травы в радиусе 20-25 м.Внимание: когда клещ цепляется к вашей одежде, то остается неподвижным, пока вы не прекратите активно двигаться, сядете или ляжете. Именно тогда нападающий начинает искать место прикрепления к телу — медленно перемещается снизу вверх. Этот процесс может длиться от 30 мин до трех и более часов, даже несколько дней.Осматривайте себя и своих близких каждые два часа прогулки. Почувствовать укус клеща почти невозможно: животное выделяет анестетическое вещество, обезболивающее укус. Нужен тщательный осмотр, поскольку укусить может и так называемая нимфа — молодой очень маленький клещ.Сразу после возвращения домой еще раз осмотрите близких, детей и себя: лучше всего это сделать в белой ванне с хорошим освещением. Тщательно обследуйте свое тело, особенно участки, покрытые волосами.Дома постирайте и поутюжьте одежду. Чаще всего клещи цепляются к одежде человека, поэтому могут присосаться не только во время пребывания на природе, а и впоследствии, перекочевав из одежды. Не стоит оставлять эту одежду возле кровати или спать в нем. Простое вытряхиванием не поможет избавиться клеща.Проверьте вещи, которые принесли с прогулки (подстилки, сумки и т.д.).Если на природу брали домашнего любимца — его также следует осмотреть на наличие клещей.Как проводить осмотрНачните осмотр снизу, от ступней, и постепенно поднимайтесь вверх:линия носков;подколенная впадина;нижняя линия трусов (пах), верхняя линия трусов;нижняя линия бюстгальтера, верхняя линия бюстгальтера;воротник рубашки;линия волосяного покрова на голове, уши;волосы и кожа головы — прощупайте их руками.Важно! От тщательности осмотра зависит ваше здоровье. Такой простой обзор должен стать привычкой.Клещ может держаться на теле человека или животного до 12 суток. Взрослых клещей, которые присосались, чаще всего замечают через 2-3 дня: на месте укуса появляются припухлость, зуд, покраснение, а сам клещ увеличивается в размерах.Какие заболевания могут вызвать укусы клещаНе все клещи переносят возбудителей опасных заболеваний, однако их укусы могут угрожать человеку около 150 недугами. Наиболее опасные из них:Клещевой вирусный энцефалит;Болезнь Лайма;Гранулоцитарный анаплазмоз;Моноцитарный эрлихиоз;Геморрагическая лихорадка Крым-Конго;Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом;Туляремия.Первым проявлением болезни Лайма является покраснение на месте присасывания клеща, головная боль, ломота во всем теле и вялость. Если не провести лечение на ранней стадии, болезнь может привести к поражению различных органов: кожи, суставов, мышц, нервной и сердечно-сосудистой системы, а также к инвалидности. Риск заражения зависит от продолжительности присасывания клеща: на протяжении суток вероятность инфицирования довольно мала, а в конце третьих суток приближается к 100%.Клещевой вирусный энцефалит начинается с головной боли, лихорадки, тошноты, рвоты, нарушения сна. При этом заболевании преимущественно поражается центральная нервная система, что может привести к инвалидности, а в отдельных случаях — к летальному исходу. Вирус сохраняется в организме иксодовых клещей, который может попасть на ваше тело из земли, кустов и высокой травы. Заразиться можно не только во время кровососания клеща, но также если случайно его раздавить или расчесать место укуса.Что делать, если вы обнаружили на теле клещаСразу обратитесь к врачу. В травмпункте вам помогут вытащить клеща и проконсультируют относительно дальнейших действий.Если поблизости нет врача, удалите клеща самостоятельно. Для этого можно использовать специальное устройство для удаления клещей товары в ветеринарных аптеках ( «клищосмик»). Надо прижать его к коже, подсунуть под клеща, аккуратно расшатать «кровопийцу» из стороны в сторону (ведь хоботок надежно «зацементированы» в ранце слюной животного), а затем медленно выкрутить нападающего (крутить можно в любое удобное для вас сторону).Если устройства нет, сделайте это пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, или пинцетом или петлей из нити. Вытягивайте клеща медленно — без рывков!Важно удалить клеща вместе с хоботком. Если же он оторвался, удалите остатки стерильной иглой.После удаления клеща ранку нужно смазать антисептиком, а руки вымыть с мылом.Что делать дальшеУдаленного клеща необходимо поместить во флакон, пробирку, другую чистую посуду, положить туда же маленький кусочек травины и плотно закрыть крышку. По направлению врача-инфекциониста в лабораторной сети осуществляют исследования клещей на наличие возбудителей.Также в течение трех недель наблюдайте за своим состоянием: ежедневно измеряйте температуру тела, а в случае ее повышения или покраснения на коже, которое продолжает увеличиваться, — немедленно обратитесь к врачу.Помните алгоритм действий в случае укуса клещаНе давить;НЕ вырывать;Не заливать маслом или спиртомАккуратно выкрутить вращательными движениями пинцетом или через марлю;Продезинфицировать место укуса;Отнести клеща в лабораторию;Сдать кровь на антитела;При необходимости пройти иммунотерапию.