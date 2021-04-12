Риносинусит может нарушать функциональные связи в головном мозге

Воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух может негативно влиять на функциональную связь между отделами головного мозга. Это может приводить к когнитивным нарушениям. Новое исследование опубликовано в JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery.В последние годы ученые много узнали о связи хронического риносинусита с когнитивными нарушениями. В частности, стало известно, что у людей, которые страдают от воспаления в носу, часто ниже показатели тестов на когнитивные способности, у них медленнее реакция, хуже некоторые виды внимания. Лечение риносинусита может улучшать когнитивные функции.Эти данные навели ученых на мысль, что между риносинуситом и когнитивными нарушениями существует неизвестная функциональная связь. «Из предыдущих исследований мы знаем, что пациенты с синуситом часто стремятся вылечиться не из-за чувства давления в синусах, а потому что болезнь мешает им взаимодействовать с миром. Они не могут быть продуктивными, им сложно думать, сон нарушается. Это влияет на качество жизни. Теперь мы выявили возможный механизм, способный объяснить проблемы, которые мы видим в клинической практике», – рассказал доктор Ариа Джафари (Aria Jafari), доцент Вашингтонского университета, соавтор нового исследования.В новой научной работе ученые воспользовались открытыми данными крупного исследования Human Connectome Project, которое фокусировалось на функциональной связности головного мозга. Так называют координированную работу различных отделов мозга, она играет важную роль в когнитивном здоровье человека.Авторы нового исследования проанализировали информацию о 1206 участниках в возрасте 22-35 лет. Она включала данные компьютерной томографии головы, функциональной магнитно-резонансной томографии головного мозга с оценкой функциональной связности головного мозга.Ученые обнаружили на томограммах 22 человек признаки синусита умеренной или тяжелой степени тяжести. Для сравнения они выбрали 22 участника исследования тех же возраста и пола без синусита.Данные функциональной магнитно-резонансной томографии показали, что у людей с синуситом была ослаблена функциональная связность в лобно-теменных отделах, которые отвечают за исполнительные функции мозга, поддержание внимания, решение проблем. Аналогично, у них была снижена связность в нейронной сети, которая участвует в реакции на внешние раздражители и социальное поведение. Степень снижения функциональной связности в головном мозге увеличивалась параллельно с тяжестью течения синусита. Это первое исследование, демонстрирующее такую связь.«Участники с выраженным воспаление в синусах были молодыми людьми, которые не демонстрировали клинически выраженных признаков когнитивного нарушения. Однако снимки их мозга дают нам другую информацию. Субъективное ощущение снижения внимания, трудности с концентрацией, нарушение сна могут быть связаны с изменением того, как отделы головного мозга, которые контролируют эти функции, взаимодействуют между собой», - рассказала Кристина Симонян (Kristina Simonyan) из Гарвардской медицинской школы, соавтор исследования.Симонян добавила, что обнаруженные ими изменения могут привести к появлению клинически значимых симптомов, если хроническое воспаление не лечить.