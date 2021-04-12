Медики рассказали о пользе граната для женского и мужского здоровья

Вкусно и полезно.В настоящее время укрепление иммунитета становится задачей первостепенной важности. Для этого не всегда нужно прибегать к биодобавкам и витаминам, купленным в аптеке. Зачастую все необходимые полезные вещества мы легко можем получить из обыкновенных продуктов питания, если включим их в свой рацион. Например, множеством положительных и даже целебных свойств обладает гранат. Вместе с нутрициологом и диетологом Анной Берсеневой рассказываем, как этот фрукт поможет улучшить здоровье.Какие вещества содержатся в гранате?Гранат ещё с древних времён использовался как лекарственное средство. Он содержит целый ряд полезнейших ингредиентов.Органические соединенияВ нём есть янтарная, лимонная, винная, яблочная, борная и щавелевая кислоты. А также аскорбиновая, фолиевая и пантеиновая. Они способствуют здоровому метаболизму и укреплению иммунитета.МинералыГранат богат калием, магнием, кальцием, железом, натрием, хромом и марганцем.Дубильные вещества, фитонциды и танинОни оздаравливают организм. Дубильные вещества помогают справиться с расстройствами кишечника, дисбактериозом и диареей. Они оказывают бактерицидное и противовоспалительное действие на слизистых оболочках и поверхностях ран. Фитонциды убивают бактерии или подавляют их рост. Танин положительно влияет на кровеносную систему, выводит из организма токсины и ускоряет восстановление.ПектиныОни выводят из организма радионуклиды, которые являются источником внутреннего радиоактивного загрязнения, а также токсины и тяжелые металлы.При таком богатом составе гранат относится к низкокалорийным продуктам. В 100 г мякоти присутствует всего лишь 56 калорий. При этом углеводов в среднем 20 г, белков — 0,7 г, а жиры практически отсутствуют — их не более 0,6 г.Полезные свойства граната и его использование в медицинеГранат обладает множеством полезных свойств. Он укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает функции щитовидной железы и состав крови, в том числе существенно помогает в повышении гемоглобина. Фрукт оказывает противобактерицидное и противовоспалительное действие, он эффективен при профилактике туберкулеза. И, конечно же, гранат повышает иммунитет и защищает организм от простудных заболеваний и вирусов.Плод способен понижать давление, поэтому польза граната неоспорима при гипертонии. Он выводит из организма радиоактивные вещества и токсины, устраняет последствия их негативного воздействия и оздоравливает печень.Хочется отметить пользу граната для женщин, особенно в период климакса. Благодаря тому, что фрукт содержит растительный гормон эстроген, неприятные симптомы течения климакса будут значительно сглаживаться — их проявление станет более мягким. Также витамины и микроэлементы в гранате заботятся о красоте и молодости, улучшают здоровье кожи и волос.Мужчинам тоже полезен гранат. Наличие витамина В12 стимулирует кровообращение и разрешает проблемы с потенцией.Помимо полезных свойств мякоти плода, мощными целебными свойствами обладают шкурки. В них содержится в два раза больше дубильных веществ, антиоксидантов и фенолов, чем в мякоти. Из них делают настои, отвары, порошки для снятия признаков простуды, дизентерии, стоматита и ангины. Препараты на основе гранатовой кожуры действуют на окислительные процессы, чистят печень и снижают уровень плохого холестерина. Конечно, средства, изготовленные на основе корок, следует принимать в строгой дозировке.Из гранатовых косточек готовят отвары, настои и масло. Медицинские препараты на их основе помогают при диабете, нормализуют работу кишечника. Косточки семян граната содержат много клетчатки, поэтому есть их можно, но только если они мягкие. В кишечнике они ведут себя как жёсткая щётка, потому что не перевариваются, а проходят через пищеварительную систему, удаляя токсины и шлаки. В их составе есть эфирные масла, которые питают организм витаминами и кислотами.