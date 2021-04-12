Кому небезопасно принимать обезболивающие: врач называет категории

Одна из категорий, которым небезопасно принимать обезболивающие препараты, – это люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.В интервью терапевта Дениса Александрова прозвучало мнение о том, что обезболивающие средства – один из наиболее часто потребляемых россиянами медикаментов. Между тем, некоторым категориям принимать препараты данной группы отнюдь не безопасно.Александров сообщил, что«в зоне риска находятся люди, страдающие от заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности, болезней кишечника, язвы в анамнезе».Врач пояснил, что этой категории пациентов принимать анальгетики потенциально опасно из-з свойства данных препаратов способствовать развитию эрозии.Также отдельно он выделил пожилых людей. Александров посоветовал им выбирать обезболивающие, консультируясь с кардиологом. Специалист предупредил, что в их случае«длительный прием нестероидных противовоспалительных средств повышает риск инфарктов и инсультов».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что лекарства от давления могут влиять на уровень сахара в крови.