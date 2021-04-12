Специфический запах от кожи тела может указывать на опасное заболевание

О специфическом запахе, исходящем от кожи тела, как возможном признаке опасных нарушений в организме, рассказала терапевт Наталья Лазуренко.Врач сообщила в интервью, что новый запах, который начинает ощущаться от кожи тела и кажется человеку необычным, может быть сигналом организма о развитии такого опасного заболевания как сахарный диабет. Говоря об этом, Лазуренко отметила, что«чувствуется специфический кисло-сладкий запах».Такой «аромат», пояснила она, обусловлен процессами, возникающими в организме из-за нарушения углеводного обмена.Также может изменить телесный запах употребление большого количества пищи, содержащей белок, жир. При их усвоении в организме может повышаться концентрация компонентов, закисляющих его. Если нарушен метаболизм и тело плохо справляется с утилизацией данных веществ, от кожи начинает исходить кислый запах.Лазуренко напомнила, что происходящие нарушения могут вызывать не только появление специфического запаха – может изменяться и вид кожи. Врач подсказала, что«при инсулинорезистентности в области сгибов на локтях, на коленях кожный покров становится более темным и более грубым на ощупь».