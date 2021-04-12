Польза гранатовой кожуры: полезные рецепты

Сам по себе гранат обладает завидным составом. В нём больше дюжины аминокислот, большой витаминный и минеральный ряд. Гранат содержит набор органических кислот, клетчатку, дубильные вещества. Есть в его составе антоцианы, дающие «гранатовый» цвет, и фитонциды.Корки граната – это его околоплодник, крепко обнимающий весь «ценный груз» и тоже получивший часть полезных компонентов, пишет health info. В гранатовых корках содержатся:Дубильные вещества (танины, катехины);Красящие соединения (антоцианы);Урсоловая кислота;Минеральные элементы (кальций, калий, железо, цинк, алюминий и др.).Дубильных веществ в кожуре красного плода около 30%. Также в оболочке граната присутствуют натуральные антиоксиданты – полифенолы. Полифенолы хорошо влияют на обмен жиров, полезны для сердца и крови, для дёсен и кожи, улучшают заживление ран. Вместе этот набор веществ благоприятен для работы кишечника.В корках граната может находиться около 5% растительных алкалоидов. Они могут быть ядовиты, поэтому важно внимательно относиться к дозировке средств с кожурой граната.Польза гранатовой кожурыПолезные свойства корок граната не так уж многочисленны, но уже давно и хорошо известны. Главный их эффект – вяжущее действие. За это отвечают многочисленные дубильные вещества, содержащиеся в плодовой оболочке. Ещё Гиппократ советовал применять кожуру при расстройстве кишечника и для заживления ран. Именно эти полезные свойства корок граната в народной медицине используются чаще всего.Кожура с её вяжущим эффектом сегодня входит в состав некоторых медицинских препаратов. А вот кора самого гранатового дерева больше не вхожа в медицину – оказалась слишком токсичной.Корки граната для ЖКТГлавный эффект кожуры граната в его действии на ЖКТ. Это проверенное средство при диарее, дизентерии, кишечных расстройствах, при поражениях слизистой кишечника. Грузинские учёные занимались экстрактом корок граната. Созданный ими препарат прошёл клинические испытания. Были получены положительные результаты при лечении энтерита (в т.ч. хронического). Экстракт помогал и при расстройствах ЖКТ у детей.Отвар с корками граната помогает при колитах и поносе. Это средство народной медицины подойдёт тем, кто по каким-то причинам не может использовать современные медицинские препараты.Корки граната для дёсен и носоглоткиКорки граната полезны при болезнях дёсен. Проявляется противовоспалительный и дезинфицирующий эффект на всю ротовую полость. Кожуру применяют при кровоточащих дёснах, гингивите, стоматите. В этом случае делают отвар для полосканий. Наверняка вы обращали внимание, что в состав некоторых зубных паст входят экстракты с гранатом. Гранатовая корка помогает и при рините, фарингите. Терапевтический эффект дают всё те же дубильные вещества.Корки граната при ожогахПолезные свойства корки граната проявляют и при ожогах. Здесь важно устранить воспаление и ускорить заживление. Сначала ожог протирается разбавленным соком граната. Потом присыпают порошком из кожуры граната. Под повязкой из марли образуется корка, и регенерация пойдёт быстрее. Также для ран и ожогов используют спиртовую настойку корок граната.Другое применение корок гранатаПомимо этих основных, у корок граната есть еще несколько областей применения. Отвар может использоваться при кровохаркании, при обильных месячных.Отдельный вопрос, насколько эффективны корки граната от паразитов. С одной стороны, противогельминтный эффект могут давать некоторые алкалоиды в составе гранатовой оболочки. Некоторые из них подавляют ленточных глистов. Отвар из корок часто используется народной медициной. В то же время современная наука пока считает подобное действие гранатовой кожуры спорным.О корках граната говорят, что они помогают в лечении глаз, ушей, печени, что с их помощью можно одолеть язву и брюшной тиф. Однако, в этих случаях в народных рецептах присутствуют и другие активные компоненты. Это значит, что кожура граната может давать лишь вспомогательный эффект. То есть – вяжущий, противовоспалительный, ранозаживляющий.Ополаскиватель с кожурой граната хорош для волос. Средство устраняет перхоть, волосы лучше растут. Корки граната дают волосам тёмный тон. Маски с порошком из корок устраняют морщины на лице, удаляют угри.Как заготавливать гранатовые коркиЗаготавливать корки граната совсем не сложно. Выбирать следует твёрдый плод с целой кожурой естественного цвета. Не берите продукт, если кожица слишком сухая, посветлевшая. Насладитесь самим гранатом или его соком, а корки нам еще пригодятся.Для начала плод моют и насухо вытирают. Ножом аккуратно снимают кожуру. Внутренний светлый и мягкий слой устраняют, он не нужен. И к тому же он может дать сильную горечь.Корочки следует измельчить и высушивать примерно одну неделю. Все это нужно положить на салфетку и сверху накрыть марлей. Обязательно несколько раз в день все перемешивать, чтобы они равномерно просушились.Высушенная кожура хранится в стеклянных банках или бумажных пакетах. Чтобы измельчить оболочку, подойдёт кофемолка либо ступка. Первый вариант удобнее.Чай с корками гранатаСамое простое, что мы можем приготовить–заварить чай с корками граната. Причем, можно положить в свежезаваренный чай как свежие, так и сухие корки граната. Можно также добавить туда лимон, мяту или другие травы. Чай получается ароматный, терпковатый. Пить такой чай можно вприкуску с медом.Отвар при поносах и расстройствах ЖКТЭто популярный рецепт корок граната от поноса. Берутся измельчённые высушенные корки. Расчёт – столовая ложка на 0,5 л воды. Раствор доводят до кипения и кипятят 10 мин. Кипятят все обычно не медленном огне. Затем отвар настаивается 2 ч в термосе. Принимают трижды в день до приёма пищи. Дозировка взрослым от 50 до 100 мл.Корки граната от поноса для детейЕсли случается такая проблема с детьми, то есть «бабушкин» рецепт. Наверно, вы слышали о нем. Для детей приготавливают отвар следующими пропорциями: ? корок с 1 небольшого граната запаривают 200 мл кипятком, накрывая крышкой и настаивая 40 минут.Принимать нужно следующим образом:Детям до 1 года достаточно давать по 1 ч. л. настойки, не чаще 3 раз в день.Для детей от 1 года до школьного возраста дозировка та же, однако увеличивается число приемов до 4-5 раза в сутки.Подросткам отвар рекомендуется принимать по 1 ст. л. 3 раза в день.Для больных дёсен, горла и воспалений во ртуДля отвара берут 20 г корок к 200 мл воды. Раствор кипятят 5 мин, настаивают в термосе не менее часа, процеживают. Полоскания делают 5 раз за день. Длительность лечения 5 – 7 дней.Корки граната от паразитовЭто часто используемый рецепт корок граната от паразитов. 50 г измельчённой кожуры на 400 г прохладной воды. Раствор настаивают 6 ч. После раствор кипятят до испарения половины объема. Отвар остывает и фильтруется. Принимают с утра на голодный желудок. Пьют понемногу, в течение часа. Чтобы стимулировать вывод глистов, пьют слабительное.При ожогахПонадобится гранатовый сок. Его разводят чистой водой 1:5. Аккуратно промывают этим раствором место ожога. Затем берутся мелко помолотые корки граната. Этим порошком посыпают обожжённое место. Сверху накладывают повязку из марли. Под засохшей коркой ожог будет заживать.ПротивопоказанияВ корках граната есть алкалоиды, которые потенциально опасны для здоровья. Если их слишком много, возможны недомогание, рвота, судороги, зрительные нарушения. Поэтому так важно в средствах с кожурой строго соблюдать дозировку. Особенно это касается детей – тут уж, если принимать отвар, то по совету врача и в минимальных объемах.Недопустимо совмещать средства с корками с иными лекарствами, особенно антигистаминами. Противопоказания к приёму: запоры, геморрой, гепатит, почечные болезни. Не рекомендуется гранатовая кожура при аллергии.При правильном дозировании настоев и отваров с корками побочных действий не проявляется.