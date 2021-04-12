Пять основных признаков дефицита железа в организме

Железо является жизненно важным микроэлементом организма, поскольку участвует во множестве биологических процессов и, в первую очередь, в передаче кислорода в ткани и мышцы. А его дефицит серьезно влияет на нашу работоспособность и может привести к неприятным последствиям.На своей странице в Instagram врач-нутрициолог Нина Ходаковская назвала пять признаков, которые указывают на то, что вам необходимо пополнить баланс железа в организме. Первый признак — утомляемость. Одной из основных функций железа является транспортировка кислорода в клетки организма. Когда железа недостаточно, клетки не получают кислород и от этого человек чувствует усталость. Второй признак — частые головокружения. Если мозг усердно работает весь день над рабочими или учебными задачами, то ему требуется много кислорода, чтобы справиться с такой нагрузкой. Если железа недостаточно — страдает и мозг. Третий признак — хрупкие ногти. Хрупкость ногтей часто может быть результатом дефицита железа. Из-за пониженного содержания кислорода в крови, поступающей к ногтям, они начинают выгибаться внутрь. Четвертый признак — бедная кожа Бледность также может быть признаком дефицита железа. Гемоглобин в кровяных клетках придает крови красный цвет, а низкий уровень железа не так ярко ее окрашивает. Пятый признак — затрудненное дыхание Легкие выполняют основную часть замены углекислого газа кислородом, чтобы в дальнейшем кислород смогли получить все органы. Однако и сами легкие нуждаются в снабжении кислородом через поступление железа и гемоглобина. И когда им не хватает кислорода, вы можете ощутить нехватку дыхания.