Названы особенности похудения после 45

Метаболизм снижается и набор лишних килограммов происходит быстрее.С возрастом к похудению надо подходить особенно: никаких голодовок, диет и изнурительных тренировок. Диетолог Надежда Пахирко рассказала, на что обратить внимание в период сжигания лишних килограммов.Соблюдайте баланс всех питательных веществ. Это важно для гормонального фона и энергии. Для сохранения мышечной массы и выработки коллагена ешьте больше белка. Жиры тоже нужны, для выработки женских половых гормонов. Употребляйте меньше простых углеводов и рафинированных продуктов и больше клетчатки, советует Надежда Пахирко.Рассчитывайте норму калорийности белков, жиров и углеводов, учитывая, что скорость метаболизма снижается ежегодно на 1%,– напомнила диетолог.Важно двигатьсяЗанимайтесь спортом, но не надо делать все подряд. Нужна система, которая учитывает ваши потребности. Болит спина – делайте специальные упражнения, нужно живот подтянуть – выберите программу для этого. Силовые упражнения тоже нужны, но грамотные. Не забывайте о суставах и связках.Ухаживайте за лицомНе думайте, что уже поздно и ничего не поможет. Никакие уколы делать не надо – есть эффективные упражнения для подтяжки лица и сокращение морщин. Главное – выполнять регулярно,– добавила Пахирко.