Названы основные признаки старческих болезней

Основные признаки старческих болезней, при которых следует обратиться к врачу — снижение физической активности, быстрая утомляемость, истощение, медленная ходьба, слабое рукопожатие, непреднамеренное снижение веса. Об этом заявила главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина. Ее слова передает РИА Новости.«Это основные признаки, которые формируют статус пациента ослабленного, или с синдромом старческой астении», — рассказала специалист. Она также пояснила, что некоторые люди начинают падать, у них нарушается походка и появляется головокружение.Также, по ее словам, большинство падений заканчиваются тяжелыми травмами. Среди них — черепно-мозговая, перелом шейки бедра.«И если человек падает регулярно, то быстро снижается физическая активность, человек боится ходить, выходить на улицу и, таким образом, начинает стареть очень быстро», — добавила Рунихина