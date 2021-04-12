Названы основные признаки старческих болезней
«Это основные признаки, которые формируют статус пациента ослабленного, или с синдромом старческой астении», — рассказала специалист. Она также пояснила, что некоторые люди начинают падать, у них нарушается походка и появляется головокружение.
Также, по ее словам, большинство падений заканчиваются тяжелыми травмами. Среди них — черепно-мозговая, перелом шейки бедра.
«И если человек падает регулярно, то быстро снижается физическая активность, человек боится ходить, выходить на улицу и, таким образом, начинает стареть очень быстро», — добавила Рунихина
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